Іран висунув світу ядерний ультиматум: грізна заява

Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

Таку заяву на прес-конференції в понеділок, 17 червня, зробив представник Іранської організації з атомної енергії Бехруз Камалванді, передає The New York Times.

Підкреслюється, що така заява є останнім сигналом країни про те, що вона відмовиться від пакту, якщо інші сторони, що його підписали, не допоможуть Ірану обійти економічні санкції Сполучених Штатів, введені президентом Дональдом Трампом.

Також Камалванді заявив, що Іран планує підвищити рівень збагачення урану до 20% для використання у своїх реакторах.

Цей показник перевищує норму, встановлену СВПД. Так, ядерна угода обмежує рівень збагачення до 3,67%.

Водночас днем раніше, 16 червня, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Штати можуть ще більше посилити санкції проти Ірану у відповідь на будь-які кроки з нарощування ядерного запасу.

"Ми знаємо, що їх ядерна програма прискорюється", – сказав він, додавши, що Сполучені Штати також розглянули питання про отримання міжнародної підтримки для створення військово-морських сил, які забезпечили б безпеку поставок нафти в регіон.

Ілюстрація. Ядерна зброя Ірану haz.de

Нагадаємо, Спільний всеосяжний план дій був підписаний Іраном і групою країн 5+1 (США, Росія, КНР, Великобританія, Франція і Німеччина) у 2015 році.

Переговори щодо угоди тривали з 2005 року. Головною метою країн 5+1 було переконатися, що Іран не розробляє ядерну зброю, при цьому визнавалося право Тегерана вести мирну ядерну діяльність.

Підписанти СВПД Pinterest

У травні 2018 року Трамп відкликав Сполучені Штати з ядерної угоди, заявивши, що має докази того, що Іран продовжує розробку ядерної зброї, тим самим порушуючи СВПД.

За останній рік адміністрація Трампа ввела жорсткі економічні санкції, які відмовляли більшість сторонніх компаній від ведення бізнесу з Іраном, а потім вжила заходи, спрямовані на те, щоб фактично перекрити доходи Ірану від продажу нафти.

Так, 22 березня США розширили список санкцій проти Ірану. У документ включили 14 фізичних осіб і 17 організацій.

Ситуацію загострили й недавні напади на нафтові танкери в Оманській затоці , у яких США прямо звинуватили Іран.

Ілюстрація. США та Іран Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня США та Іран виступили з взаємними звинуваченнями. США визнали Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який надає силову підтримку владі Ірану, міжнародною терористичною організацією. У відповідь Іран оголосив терористами Збройні сили США.

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