Іран висунув новий ядерний ультиматум Європі

Іран висунув європейським країнам сім умов, дотримання яких збереже ядерну угоду.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera в Twitter з посиланням на духовного лідера Ісламської Республіки аятолу Алі Хаменеї, передає Lenta.

Згідно з умовами, Європа повинна забезпечити гарантії для продажу іранської нафти. Крім того, країни ЄС покликано усунути перешкоду для співпраці банків з Іраном.

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Інакше, країна залишить за собою право відновити ядерну активність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід із Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.

Перед цим президент Ірану Хасан Рухані заявляв, що якщо Америка покине ядерну угоду, її чекають серйозні наслідки.

14 травня країна зажадала від європейських учасників гарантій збереження ядерної угоди після виходу США. Наступного дня Іран пригрозив США виходом з ядерної угоди.