Іран виплатить компенсації сім'ям жертв збитого літака МАУ, – МЗС Швеції
Іран погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому над Тегераном літаку МАУ.
Як повідомило Associated Press, таку інформацію озвучила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. Угоду про взаєморозуміння щодо виплат компенсацій уже підписали.
"Ми підписали угоду про взаєморозуміння в тому, як тепер будемо вести переговори з Іраном про відшкодування шкоди та виплату компенсації найближчим родичам жертв", – заявила Анн Лінде.
За словами міністерки, "немає жодних сумнівів" у тому, що Іран виплатить компенсації.
Виплати повинні отримати сім'ї загиблих громадян п'яти країн: Швеції, Канади, Великобританії, Афганістану й України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також підтвердив підписання меморандуму з Іраном про виплату компенсацій. Він наголосив, що ця ініціатива належала українській стороні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім у Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих у катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того, щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
У червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.