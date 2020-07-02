Іран виплатить компенсації сім'ям жертв збитого літака МАУ, – МЗС Швеції

Іран погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому над Тегераном літаку МАУ.

Як повідомило Associated Press, таку інформацію озвучила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. Угоду про взаєморозуміння щодо виплат компенсацій уже підписали.

"Ми підписали угоду про взаєморозуміння в тому, як тепер будемо вести переговори з Іраном про відшкодування шкоди та виплату компенсації найближчим родичам жертв", – заявила Анн Лінде.

За словами міністерки, "немає жодних сумнівів" у тому, що Іран виплатить компенсації.

Виплати повинні отримати сім'ї загиблих громадян п'яти країн: Швеції, Канади, Великобританії, Афганістану й України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також підтвердив підписання меморандуму з Іраном про виплату компенсацій. Він наголосив, що ця ініціатива належала українській стороні.

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