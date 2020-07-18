Іран відправив до Франції самописці зі збитого літака МАУ

Світ 14:08, 18.07.2020 Оновлено: 14:31, 18.07.2020

Іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.

Як повідомляє видання Etemad із посиланням на заступника голови міністерства закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, чорну скриньку українського літака доставлено до Парижа.

За його словами, це було зроблено напередодні представниками Організації цивільної авіації Ірану, підключеної до розслідування події.

Розшифровка самописців почнеться в понеділок, 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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