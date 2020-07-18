Іран відправив до Франції самописці зі збитого літака МАУ
Іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.
Як повідомляє видання Etemad із посиланням на заступника голови міністерства закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, чорну скриньку українського літака доставлено до Парижа.
За його словами, це було зроблено напередодні представниками Організації цивільної авіації Ірану, підключеної до розслідування події.
Розшифровка самописців почнеться в понеділок, 20 липня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
12 липня Агентство цивільної авіації Ірану заявило, що комплекс ППО, який збив літак, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому літаку. Угоду вже підписали.