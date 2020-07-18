Іран відправив до Франції самописці зі збитого літака МАУ

Іранська сторона відправила до Франції для розшифровки бортові самописці зі збитого в січні під Тегераном літака Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.

Як повідомляє видання Etemad із посиланням на заступника голови міністерства закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, чорну скриньку українського літака доставлено до Парижа.

За його словами, це було зроблено напередодні представниками Організації цивільної авіації Ірану, підключеної до розслідування події.

Розшифровка самописців почнеться в понеділок, 20 липня.

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