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10 січня • оновлено в 09:01
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Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ

14.4т
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Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг був випадково збитий ракетою російського виробництва.

Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей, передає Reuters. "Всі ці повідомлення є психологічною війною проти Ірану, всі ті країни, громадяни яких перебували на борту літака, можуть відправляти представників, і ми настійно закликаємо Boeing направити свого представника, щоб приєднатися до розслідування і вивчення "чорних скриньок, – сказав Рабей.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Крім того, Іран звернувся до Канади з проханням передати інформацію про катастрофу Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.

"Ми закликаємо Канаду і будь-який інший уряд, який має у своєму розпорядженні інформацією про катастрофу, передати дані в іранський слідчий комітет", – заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі США.

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився. 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

  • Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. У той же час джерела OBOZREVATEL в МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

  • Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні із землею стався вибух.

  • OBOZREVATEL зібрав всю детальну інформацію про жертв трагедії. З нею можна ознайомитися тут.

  • Американський ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рашка уже второй Боинг сбивает на Донбассе теперь тут
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, Моня, что у тебя мозгов не было изначально, это понятно, но то что ты их ни как не найдешь, это печально. Сходи на рынок, купи cвинячyю голову, хоть от туда наковыряй мозгов ложкой...понятно для пустой твоей головы пользы не будет...но хоть мозги увидишь!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так конечно макаки не признаются)сбили то российской ракетой и стреляли то советники из рф
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2 из 3 ответов | показать все
hunt andres
hunt andres
Артеллерист Моня, ага. Офисный планктон в воздушный бой игрался. Дб!
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0
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Артеллерист Моня, по исторической традиции оператор должен иметь украинское гражданство.
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Мигол Натали
Мигол Натали
Обратите внимание именно этот эпизод заснят, ни ночало ни конца видно что этот человек замешан в этом. И больше нет очевидцев. Явноя провокация
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