Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ

Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг був випадково збитий ракетою російського виробництва.

Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей, передає Reuters. "Всі ці повідомлення є психологічною війною проти Ірану, всі ті країни, громадяни яких перебували на борту літака, можуть відправляти представників, і ми настійно закликаємо Boeing направити свого представника, щоб приєднатися до розслідування і вивчення "чорних скриньок, – сказав Рабей.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Крім того, Іран звернувся до Канади з проханням передати інформацію про катастрофу Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.

"Ми закликаємо Канаду і будь-який інший уряд, який має у своєму розпорядженні інформацією про катастрофу, передати дані в іранський слідчий комітет", – заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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