Іран відмовився заплатити МАУ компенсацію за збитий літак
Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий у січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами.
Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє Reuters. Він зажадав компенсації від цих компаній.
"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими (страховими) компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", – сказав Сулеймані.
Водночас його коментарі стосувалися тільки виплат компанії МАУ, про можливу компенсацію сім'ям жертв він не згадав. Реакції від європейських авіаційних страховиків наразі не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані, зазначивши, що це займе багато часу.
також у Тегерані погодилися виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому над Тегераном літаку МАУ.