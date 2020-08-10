Іран відмовився заплатити МАУ компенсацію за збитий літак

Марина Погорілко Світ 19:22, 10.08.2020 Оновлено: 19:26, 10.08.2020

Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий у січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами.

Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє Reuters. Він зажадав компенсації від цих компаній.

"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими (страховими) компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", – сказав Сулеймані.

Водночас його коментарі стосувалися тільки виплат компанії МАУ, про можливу компенсацію сім'ям жертв він не згадав. Реакції від європейських авіаційних страховиків наразі не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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