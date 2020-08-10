Іран відмовився заплатити МАУ компенсацію за збитий літак

Іран відмовився від виплат компенсації авіакомпанії МАУ за збитий у січні літак
У країні зажадали компенсації від європейських страхових компаній, оскільки літак був застрахований ними
Водночас про можливу компенсацію сім'ям жертв поки не йшлося
Реакції від європейських авіаційних страховиків наразі немає
Іран відмовився від виплати компенсації МАУ (Фото: commets.ua).
Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий у січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами.
Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє Reuters. Він зажадав компенсації від цих компаній.
"Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими (страховими) компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію", – сказав Сулеймані.
Водночас його коментарі стосувалися тільки виплат компанії МАУ, про можливу компенсацію сім'ям жертв він не згадав. Реакції від європейських авіаційних страховиків наразі не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Іран погодився виплатити компенсацію за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані, зазначивши, що це займе багато часу.
також у Тегерані погодилися виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих у збитому над Тегераном літаку МАУ.