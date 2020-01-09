Іран відкинув пропозицію США помиритися: офіційна відповідь

Іран відкинув пропозицію США про співпрацю, зазначивши, що це пов'язано із введенням Вашингтоном нових санкцій проти країни.
Про таку позицію заявив постпред Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі, передає "РИА Новости". Він назвав "неймовірною" ініціативу Білого дому.
Іран відкинув пропозицію США про співпрацю
ФАН
"Доти, доки США продовжують наполягати на ворожості, переговори не мають жодного сенсу", – сказав дипломат.
Він також додав, що "безпрецедентні" санкції, які накладають США, суперечать нормам міжнародного права.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні США повідомили про готовність до переговорів з Іраном без попередніх умов для того, щоб знизити напруженість у регіоні.
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