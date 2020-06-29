Іран видав ордер на арешт Трампа і звернувся до Інтерполу

Кирило Лютий Світ 19:50, 29.06.2020

В Ірані суд видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа і ще більше 30 осіб, які нібито причетні до вбивства генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.

Як передає місцеве агентство IRNA, прокурор Алі Мехра звинуватив Трампа та інших американців у "вбивстві і тероризмі".

Він заявив, що Трампа "будуть переслідувати навіть після закінчення президентського терміну". Імена інших американців, яких Іран хоче заарештувати, він не назвав.

Прокурор додав, що навіть звернувся з цього приводу до Інтерполу, однак відповідь на запит Ірану поки що не надали.

Як писав OBOZREVATEL, Сулеймані і ще 7 іранських військових були вбиті 3 січня 2020 року в результаті американської спецоперації. Трамп заявив, що генерал "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

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