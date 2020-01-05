Іран прийняв жорстке рішення щодо ядерної зброї

Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.
Йдеться про зняття обмеження щодо кількості центрифуг. Про таке рішення було повідомлено на сторінці іранського уряду в Twitter через 2 дні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
"Уряд ісламської республіки оголосив про п'ятий і останній крок щодо скорочення зобов'язань Ірану по СВПД", – сказано в заяві.
Таким чином, Іран не буде дотримуватися будь-яких обмежень щодо обсягу збагачення, а також у сфері ядерних досліджень та розробок.
Однак держава планує продовжити співпрацювати з МАГАТЕ і готова виконувати зобов'язання СВПД в разі зняття санкцій.
Конфлікт між США та Іраном
Телеканал ATR
The Government of Islamic Republic announced the 5th & final step in reducing #Iran's commitments to #JCPOA. Iran no longer faces any restrictions in the field of operations (including #enrichment capacity, enrichment percentage, fortified materials & research and development). pic.twitter.com/cZJaYBhV6X— Iran Gov Website (@Iran_GOV) 5 января 2020 г.
Як писав OBOZREVATEL:
Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "мали прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала. Через це НАТО вирішив провести термінове засідання.
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