Іран прийняв жорстке рішення щодо ядерної зброї

Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Йдеться про зняття обмеження щодо кількості центрифуг. Про таке рішення було повідомлено на сторінці іранського уряду в Twitter через 2 дні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

"Уряд ісламської республіки оголосив про п'ятий і останній крок щодо скорочення зобов'язань Ірану по СВПД", – сказано в заяві.

Таким чином, Іран не буде дотримуватися будь-яких обмежень щодо обсягу збагачення, а також у сфері ядерних досліджень та розробок.

Однак держава планує продовжити співпрацювати з МАГАТЕ і готова виконувати зобов'язання СВПД в разі зняття санкцій.

The Government of Islamic Republic announced the 5th & final step in reducing #Iran's commitments to #JCPOA. Iran no longer faces any restrictions in the field of operations (including #enrichment capacity, enrichment percentage, fortified materials & research and development). pic.twitter.com/cZJaYBhV6X