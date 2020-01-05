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5 січня • оновлено в 22:03
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Іран прийняв жорстке рішення щодо ядерної зброї

10.7т
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Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Йдеться про зняття обмеження щодо кількості центрифуг. Про таке рішення було повідомлено на сторінці іранського уряду в Twitter через 2 дні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

"Уряд ісламської республіки оголосив про п'ятий і останній крок щодо скорочення зобов'язань Ірану по СВПД", – сказано в заяві.

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Таким чином, Іран не буде дотримуватися будь-яких обмежень щодо обсягу збагачення, а також у сфері ядерних досліджень та розробок.

Однак держава планує продовжити співпрацювати з МАГАТЕ і готова виконувати зобов'язання СВПД в разі зняття санкцій.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Конфлікт США та Ірана Зняття санкцій з Ірану
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пи,ндо.сов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой во,йны. Первый шаг был сделан 11.09.2001г. путём эффектного теракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме во,йна, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пи,ндо.совский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Петров Сергей
Петров Сергей
А бородатые отмороженные... Прилетит привет на Вашингтон)
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Марченко Юра
Марченко Юра
Петров Сергей, ложили они и на тебя и твой вашигтон
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Петров Сергей
Петров Сергей
Он Алекс, кровь Америка несёт! А нужна справедливость!
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