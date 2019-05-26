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Війна? Іран пригрозив відправити на дно американські кораблі

9.1тЧитати матеріал російською

Іран готовий потопити американські кораблі в Перській затоці в разі провокацій з боку ВМС США.

Таку заяву зробив радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбані, передає ФАН. На його думку, для цих цілей Тегеран може використовувати "повністю секретну" зброю.

"Якщо ворог допустить найменшу дурницю у Перській затоці, то зрозуміє, що в такому випадку ми зробимо", - сказав Корбані.

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Іранський військовослужбовець уточнив, що в регіоні знаходяться два кораблі ВМС США. Він запевнив, що в разі помилок з боку Вашингтона збройні сили Ірану можуть відправити їх на морське дно.

Іран пригрозив США

Іран пригрозив США

wikipedia.org

"Ми за допомогою двох ракет, двох нових озброєнь, повністю секретних, відправимо два американські військові кораблі з усім екіпажем і літаками на дно морське", - підсумував Корбані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відносини між Сполученими Штатами Америки та Іраном помітно загострилися впродовж останніх місяців. Вашингтон ввів жорсткі обмежувальні заходи щодо суб'єктів господарювання цієї країни з метою "зміни поведінки" її керівництва. Крім того, "Корпус вартових ісламської революції" був визнаний терористичною організацією.

У відповідь на ці дії влада Ірану визнала терористичною організацією Центральне командування збройних сил США. Сполучені Штати отримали статус "держави - спонсора тероризму".

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Місце
Іран
Тег
США
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
хорошо если бы началось,но врядли.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Вообще-то, для России неплохо: персы перекроют Ормузский пролив и нефть скаканет баксов до 300. Ну и газ, понятное дело! Во подарочек для хохлятника!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пиндосы никогда не нападут на страну с ПВО! Им Вьетнама хватило!
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