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8 січня • оновлено в 08:37
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Іран пригрозив ударом по Ізраїлю: ЗС країни привели в повну готовність

3.4т
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Іранський Корпус вартових ісламської революції, елітним підрозділом якого керував убитий генерал Касем Сулеймані, пригрозив вдарити по місту Хайфа в Ізраїлі в разі використання території країни для атаки США.

Збройні сили Ізраїлю у відповідь привели в повну бойову готовність. Про це повідомляє Newsru.co.il.

У Telegram-каналі КВІР написали, що Ізраїль нібито причетний до вбивства Сулеймані, тому якщо країна буде допомагати США, на її територію нападуть терористи "Хезболли".

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Ізраїль в повній бойовій готовності через погрози Ірану

Ізраїль в повній бойовій готовності через погрози Ірану

prizivaut.ru

У Twitter AjABreaking також заявили, що Ізраїль, нібито не чекаючи удару від "Хезболли", почав запускати світлові бомби на кордоні з сирійськими Голанами.

Іран пригрозив ударом по Ізраїлю: ЗС країни привели в повну готовність

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особи
Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
Ізраїль
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А Аркаша Бабченко в Израиль свалил на Абрамсе? Если да, то Ирану жoпа.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если евреи и США объединяться Иран сравняют с землёй))))))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Артеллерист Моня, ты думаешь что тебя обойдет стороной полномасштабный конфликт с Ираном?!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Plotnikov Alex, мне ни капли не жалко тех кто дружит в РФ,это выродки
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Пети Moщи
Пети Moщи
Шииты по всему миру, и они идейные до мозга костей, подпи,ндосникам ..опа
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пети Moщи, носатые тоже идейные, и ни перед чем не остановятся, а если учитывать что у них имеется ядерное оружие...
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