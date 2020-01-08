Іран пригрозив ударом по Ізраїлю: ЗС країни привели в повну готовність

Іранський Корпус вартових ісламської революції, елітним підрозділом якого керував убитий генерал Касем Сулеймані, пригрозив вдарити по місту Хайфа в Ізраїлі в разі використання території країни для атаки США.

Збройні сили Ізраїлю у відповідь привели в повну бойову готовність. Про це повідомляє Newsru.co.il.

У Telegram-каналі КВІР написали, що Ізраїль нібито причетний до вбивства Сулеймані, тому якщо країна буде допомагати США, на її територію нападуть терористи "Хезболли".

Ізраїль в повній бойовій готовності через погрози Ірану prizivaut.ru

У Twitter AjABreaking також заявили, що Ізраїль, нібито не чекаючи удару від "Хезболли", почав запускати світлові бомби на кордоні з сирійськими Голанами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військовим базах США десятки балістичних ракет. ЗМІ повідомили про більш ніж 20 загиблих американських військових.

Президент США Дональд Трамп скликав екстрену нараду.

Іран офіційно взяв на себе відповідальність за обстріл, назвавши це помстою за вбивство Штатами генерала Касема Сулеймані.

В Ірані заявили, що будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

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