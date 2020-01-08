Іран пригрозив бомбити у відповідь союзників США

Військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах в Іраку.

Про це повідомляє "РИА Новости". Корпус вартових ісламської революції заявив, що будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, стане ціллю для удару у відповідь.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі удар у відповідь припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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Також у заяві КВІР вказали, що Іран не раз попереджав США про те, що будь-яка агресивна дія спричинить за собою "болючий удар".

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