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8 січня • оновлено в 03:42
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Іран пригрозив бомбити у відповідь союзників США

1.9т
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Військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах в Іраку.

Про це повідомляє "РИА Новости". Корпус вартових ісламської революції заявив, що будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, стане ціллю для удару у відповідь.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі удар у відповідь припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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Іран пригрозив бомбити у відповідь союзників США

Іран пригрозив бомбити у відповідь союзників США

inosmi.ru

Також у заяві КВІР вказали, що Іран не раз попереджав США про те, що будь-яка агресивна дія спричинить за собою "болючий удар".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
Іран
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Пети Moщи
Пети Moщи
А не рабы включены в этот список?
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Livesey David
Livesey David
Хайфу обещают бомбить, ой вей, сейчас украинские "патриоты" начнут массово возвращаться на родину. ))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пындорабов?Скакуары входят в список?
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