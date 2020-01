Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані: фото і відео масових протестів

У столиці Ірану Тегерані в п'ятницю, 3 січня, влаштували антиамериканський протест через вбивство генерала Касема Сулеймані.

На вулиці вийшли десятки тисяч людей, повідомляє Al Jazeera (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Протестувальники скандували "Смерть Америці!" і тримали плакати із зображенням убитого командира. Подібні демонстрації також влаштували в містах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз і Єзд.

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані Al Jazeera News

Протестувальники підтримали заяву другого лідера Ірану Алі Хаменеї, який раніше пообіцяв помститися у відповідь на дії американських військових.

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані Twitter Zulfikar Ali Kashmiri

🛑The Assassination Of #Iranian General #Soleimani will Unite the #Iranian people, Thousands protest in Iran Against this Assassination pic.twitter.com/znFCzJfASq - marshall (@ Marshall_H15) January 3, 2020

В Ірані неспокійно pic.twitter.com/NaOJSytC2i - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) January 3, 2020

Watch: Thousands protest in Iran after US strike kills top Iranian general Qasem Soleimani https://t.co/nqO9ExWdjB pic.twitter.com/9JzTEvdlVO - TIME (@TIME) January 3, 2020

Mike Pompeo: "People not only in Iraq, but in Iran, will view the American action last night as giving them freedom ." Pic.twitter.com/KNJW72MGsb - Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) January 3, 2020

Right now in Iran:



Massive protests against the United States.



Now even if the leadership wants to avoid war, they will feel immense pressure to act.



Just weeks ago the people of Iran were protesting for Democracy, but Trump changed that. pic.twitter.com/EGvpdpRn7V - Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 3, 2020

Thousands of people took to the streets in Iran to protest against the death of Iranian general Qassem Soleimani in a US airstrike. https://t.co/bBPtzHn72E pic.twitter.com/TxhHKkMugG - ABC News (@ABC) January 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

США вбили Сулеймані ракетним ударом.

Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцяв жорстоко помститися США.

У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці.

