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3 січня • оновлено в 22:54
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Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані: фото і відео масових протестів

3.6т
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У столиці Ірану Тегерані в п'ятницю, 3 січня, влаштували антиамериканський протест через вбивство генерала Касема Сулеймані.

На вулиці вийшли десятки тисяч людей, повідомляє Al Jazeera (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Протестувальники скандували "Смерть Америці!" і тримали плакати із зображенням убитого командира. Подібні демонстрації також влаштували в містах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз і Єзд.

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Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Al Jazeera News

Протестувальники підтримали заяву другого лідера Ірану Алі Хаменеї, який раніше пообіцяв помститися у відповідь на дії американських військових.

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Al Jazeera News

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Al Jazeera News

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Al Jazeera News

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані

Twitter Zulfikar Ali Kashmiri

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • США вбили Сулеймані ракетним ударом.

  • Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

  • Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

  • Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцяв жорстоко помститися США.

  • У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На росее завтра объявлен траур в честь погибшего героя росеи! Скот понуро мычит и бычит!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та поХй!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Kuksov Micha, Мишань, не уж то ты наконец, за Израиль?
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