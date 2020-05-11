Головна Новини
11 травня • оновлено в 09:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Іран потопив ракетою власний корабель: 40 загиблих, безліч зниклих безвісти

4.1т
Читати матеріал російською

В Ірані запустили ракету у власний військовий корабель, у результаті чого загинули щонайменше 40 людей.

Як повідомляє Al jazeera та інші ЗМІ, це трапилося у ніч на 11 травня в Оманській затоці під час військових навчань (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) у лінкор, який також брав участь у навчаннях.

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Зазначається, що в інциденті загинуло 40 військовослужбовців. Крім цього, ще десятки зникли в морі.

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

dailymail.co.uk

Підкреслюється, що офіційний Іран ситуацію поки не прокоментував. Водночас за даними медіа, іранські військово-морські сили постійно проводять навчання, аби залишатися повністю готовими до будь-якої надзвичайної ситуації.

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

dailymail.co.uk

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

dailymail.co.uk

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

Іран запустив ракету в свій військовий корабель

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня Іран вивів на орбіту свій перший військовий супутник під назвою Noor, що в перекладі означає "світло".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Озброєння
Місце
Іран
Теги
загинули військові ракети
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
11
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Швйтан-бабах!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Никонов Сергей
Никонов Сергей
Это была акция устрашения пиндocoв или совесть за сбитый украинский самолет замучала? Полная готовность к сотворению любой чрезвычайной ситуации действительно наблюдается. Каждая выпущенная ракета ираном непременно попадает в случайную цель - почти как в Украине с броварами и израильским самолетом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги