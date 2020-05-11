Іран потопив ракетою власний корабель: 40 загиблих, безліч зниклих безвісти

В Ірані запустили ракету у власний військовий корабель, у результаті чого загинули щонайменше 40 людей.
Як повідомляє Al jazeera та інші ЗМІ, це трапилося у ніч на 11 травня в Оманській затоці під час військових навчань (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, іранський есмінець випадково запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) у лінкор, який також брав участь у навчаннях.
Іран запустив ракету в свій військовий корабель
Зазначається, що в інциденті загинуло 40 військовослужбовців. Крім цього, ще десятки зникли в морі.
Іран запустив ракету в свій військовий корабель
dailymail.co.uk
Підкреслюється, що офіційний Іран ситуацію поки не прокоментував. Водночас за даними медіа, іранські військово-морські сили постійно проводять навчання, аби залишатися повністю готовими до будь-якої надзвичайної ситуації.
Іран запустив ракету в свій військовий корабель
dailymail.co.uk
Іран запустив ракету в свій військовий корабель
dailymail.co.uk
Іран запустив ракету в свій військовий корабель
dailymail.co.uk
📹 Cesedi bulunan personel sayısı 22'ye ulaştı.#İran pic.twitter.com/JlpfKhGxhd— GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня Іран вивів на орбіту свій перший військовий супутник під назвою Noor, що в перекладі означає "світло".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".