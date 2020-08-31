Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ
Усі питання щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані можуть бути врегульовані в досудовому порядку, зокрема, якщо Україна не буде політизувати процес і нагнітати медійний ажіотаж.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. За його словами, якщо Україна та Іран будуть рухатися "в дусі доброї волі", то проблем не виникне і сторони досягнуть згоди.
"Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні межі, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити труднощі у вирішенні питань, пов'язаних із катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення", – зазначив Мораді.
Він наголосив, що Тегеран взяв відповідальність за катастрофу на третій день після неї, відправив "чорні скриньки" до Франції, брав участь у політичних і юридичних консультаціях, зокрема з експертами ICAO, затримав підозрюваних і почав судовий процес.
Крім того, він звернувся до України із проханням "будувати діалог у межах закону".
"Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог у межах закону й на основі доброї волі і прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру переговорів, утримувалися від політизації питання і створення ажіотажу медійного. У такому разі я запевняю, що справа буде вирішена швидко, чітко, об'єктивно, на основі справедливості", – додав Мораді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їхнього передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.