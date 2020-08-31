Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ

Усі питання щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані можуть бути врегульовані в досудовому порядку, зокрема, якщо Україна не буде політизувати процес і нагнітати медійний ажіотаж.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. За його словами, якщо Україна та Іран будуть рухатися "в дусі доброї волі", то проблем не виникне і сторони досягнуть згоди.

"Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні межі, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити труднощі у вирішенні питань, пов'язаних із катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення", – зазначив Мораді.

Він наголосив, що Тегеран взяв відповідальність за катастрофу на третій день після неї, відправив "чорні скриньки" до Франції, брав участь у політичних і юридичних консультаціях, зокрема з експертами ICAO, затримав підозрюваних і почав судовий процес.

Крім того, він звернувся до України із проханням "будувати діалог у межах закону".

"Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог у межах закону й на основі доброї волі і прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру переговорів, утримувалися від політизації питання і створення ажіотажу медійного. У такому разі я запевняю, що справа буде вирішена швидко, чітко, об'єктивно, на основі справедливості", – додав Мораді.

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