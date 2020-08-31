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Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
20,2 т.
Катастрофа Boeing 737 під Тегераном

Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ. Фото: Aha

Усі питання щодо розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані можуть бути врегульовані в досудовому порядку, зокрема, якщо Україна не буде політизувати процес і нагнітати медійний ажіотаж.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. За його словами, якщо Україна та Іран будуть рухатися "в дусі доброї волі", то проблем не виникне і сторони досягнуть згоди.

"Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні межі, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити труднощі у вирішенні питань, пов'язаних із катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення", – зазначив Мораді.

Він наголосив, що Тегеран взяв відповідальність за катастрофу на третій день після неї, відправив "чорні скриньки" до Франції, брав участь у політичних і юридичних консультаціях, зокрема з експертами ICAO, затримав підозрюваних і почав судовий процес.

Крім того, він звернувся до України із проханням "будувати діалог у межах закону".

"Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог у межах закону й на основі доброї волі і прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру переговорів, утримувалися від політизації питання і створення ажіотажу медійного. У такому разі я запевняю, що справа буде вирішена швидко, чітко, об'єктивно, на основі справедливості", – додав Мораді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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ІранКатастрофа українського Boeing 737 в Ірані
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