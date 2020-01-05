"Всі, хто з Трампом – ворог!" Тегеран пообіцяв "вибити" США з Близького Сходу

Тегеран пригрозив Вашингтону кривавою помстою за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.
Зокрема, гучні погрози озвучив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хосейн Саламі, передає Fars.
"За вбивством мученика генерала Касема Сулеймані піде стратегічна помста, яка, безумовно, покладе край присутності США в регіоні", – заявив він в ефірі іранського держтелебачення.
У Тегерані пообіцяли "вибити" США з Близького Сходу
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За його словами, Вашингтон сам спровокував кінець своєї присутності на Близькому Сході, але відповідь Ірану "торкнеться значної географії і матиме певний вплив".
При цьому попередив, що будь-хто, хто стане на бік Вашингтона, буде вважатися ворогом мусульманських країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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