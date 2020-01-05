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5 січня • оновлено в 09:53
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"Всі, хто з Трампом – ворог!" Тегеран пообіцяв "вибити" США з Близького Сходу

1.6т
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Тегеран пригрозив Вашингтону кривавою помстою за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Зокрема, гучні погрози озвучив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хосейн Саламі, передає Fars.

"За вбивством мученика генерала Касема Сулеймані піде стратегічна помста, яка, безумовно, покладе край присутності США в регіоні", – заявив він в ефірі іранського держтелебачення.

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У Тегерані пообіцяли "вибити" США з Близького Сходу

У Тегерані пообіцяли "вибити" США з Близького Сходу

en.farsnews.com

За його словами, Вашингтон сам спровокував кінець своєї присутності на Близькому Сході, але відповідь Ірану "торкнеться значної географії і матиме певний вплив".

При цьому попередив, що будь-хто, хто стане на бік Вашингтона, буде вважатися ворогом мусульманських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
Іран
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Hecke Josef
Hecke Josef
Какие они все "крутые",пока ракета в одно "место" не влетит..
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