"Всі, хто з Трампом – ворог!" Тегеран пообіцяв "вибити" США з Близького Сходу

Тегеран пригрозив Вашингтону кривавою помстою за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Зокрема, гучні погрози озвучив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хосейн Саламі, передає Fars.

"За вбивством мученика генерала Касема Сулеймані піде стратегічна помста, яка, безумовно, покладе край присутності США в регіоні", – заявив він в ефірі іранського держтелебачення.

У Тегерані пообіцяли "вибити" США з Близького Сходу en.farsnews.com

За його словами, Вашингтон сам спровокував кінець своєї присутності на Близькому Сході, але відповідь Ірану "торкнеться значної географії і матиме певний вплив".

При цьому попередив, що будь-хто, хто стане на бік Вашингтона, буде вважатися ворогом мусульманських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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