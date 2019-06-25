Іран підготував новий "ядерний удар" по Європі і США: що відомо

В Ірані мають намір відмовитися від виконання низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року, починаючи з 7 липня.

Про це у вівторок, 25 червня, заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, передає іранське агентство Fars. За його словами, "європейські партнери зробили недостатньо для порятунку угоди".

"Нові кроки приведуть до того, що країни, які помилково сприйняли терпіння Ірану за слабкість і бездіяльність, усвідомлять, що реакція Ірану на оманливі політичні спроби обмежити невід'ємні права іранського народу нічим не відрізняється від його реакції на порушення американським безпілотником США його повітряних кордонів", – пригрозив Шамхані.

Алі Шамхані Fars

Раніше в той же день офіційний представник МЗС Ірану Сейєд Аббас Мусаві закликав Європу або виконати свої обіцянки, або чекати від Тегерана менших зобов'язань.

"Поки практичні кроки з відчутними результатами не буде вжито для задоволення законних вимог Ірану, які юридично обгрунтовані відповідно до СВПД, ми будемо продовжувати скорочувати наші зобов'язання", – додав дипломат.

Відзначимо, в середині травня Іран уже офіційно припинив дотримуватися деяких зобов'язань за угодою. Іранська влада попередила, що якщо держави-учасники протягом 60 днів не здійснять кроків для захисту іранської економіки від американських санкцій, Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня.

Іран підготував новий "ядерний удар" по Європі і США tsargrad.tv

Угода, укладена в 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, які були накладені на Іран.

Однак на початку травня 2018 року США вийшли з угоди і відновили санкції проти Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

У відповідь на це Трамп заявив, що в разі військового зіткнення американських і іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!