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5 червня • оновлено в 15:25
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Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу: кількість хворих досягла нового рекорду

1.4т
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Іран став першою країною, яка повідомила про другу хвилю коронавірусної інфекцій COVID-19 після ослаблення карантину.

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Як пише Daily Mail, кількість випадків захворювання в країні досягла рекордно високого рівня (щоб подивитися графік, доскрольте до кінця сторінки).

Іран повідомив про другу хвилю коронавірусу

Іран повідомив про другу хвилю коронавірусу

В середині квітня Іран почав послаблювати карантинні обмеження, які були введені в лютому. Але на початку травня кількість заражених стала рости, і в даний час вона перевищує 3000 осіб протягом трьох останніх днів поспіль.

При цьому представники іранської охорони здоров'я стверджують, що "друга хвиля" насправді є результатом більш якісного тестування та реєстрації даних після того, як виникли серйозні сумніви в їх початковій точності.

Це частково підтверджується тим фактом, що показники щоденної смертності в країні не збільшувалися разом із загальною кількістю випадків зараження.

Державне інформагентство IRNA повідомило про 59 випадки смерті 3 червня, що трохи нижче травневого середнього показника в 60 випадків у день.

Станом на 5 червня в Ірані зафіксовано 167 156 випадків COVID-19, з них 8134 – з летальним результатом.

Графік з кількістю захворілих на коронавірус в Ірані

Графік з кількістю захворілих на коронавірус в Ірані

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження через пандемію коронавірусу вже до кінця цього місяця.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іран
Тег
вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

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