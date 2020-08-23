Влучили дві ракети: в Ірані відзвітували про розшифровку "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з "чорних скриньок" українського пасажирського літака МАУ, який був збитий біля Тегерану в січні.

Як написала агенція Tasnim News, під час пресконференції 23 серпня керівник організації Торадж Декані розкрив деяку інформацію, отриману з диктофона в кабіні та реєстратора даних польотів. Чиновник сказав, що президент Ірану наказав оприлюднити дані про український літак з повною прозорістю.

Так, слідчо-оперативна група встановила, що самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак. До вибуху усе відбувалося у звичайних умовах.

"Чорна скринька" зафіксувала усі звуки в кабіні протягом 19 секунд після вибуху ракети, а двигуни не перестали працювати одразу. Екіпаж із трьох осіб намагався контролювати ситуацію та керувати літаком до останнього моменту. Розмова у кабіні свідчить про електричні проблеми, тому було вирішено включити додатковий блок живлення.

За експертними даними, зсередини пасажирського салону не долітали жодні звуки, а розмови і реакція екіпажу свідчать про їх фізичне здоров'я в момент польоту.

Декані відзначив, що, оскільки запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, а друга ракета досягла літака щонайменше через 25 секунд після першого вибуху, неможливо проаналізувати її вплив на літак.

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