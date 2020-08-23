Потрапили дві ракети. В Ірані відзвітували про розшифровку "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з "чорних скриньок" українського пасажирського літака МАУ, який був збитий біля Тегерану в січні
Президент Ірану наказав висвітлити інформацію про ситуацію з повною прозорістю
"Чорна скринька" зафіксувала усі звуки в кабіні протягом 19 секунд після вибуху першої ракети, а двигуни не перестали працювати одразу
В Ірані відзвітували про розшифровку "чорних скриньок" збитого літака МАУ.
Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з "чорних скриньок" українського пасажирського літака МАУ, який був збитий біля Тегерану в січні.
Як написала агенція Tasnim News, під час пресконференції 23 серпня керівник організації Торадж Декані розкрив деяку інформацію, отриману з диктофона в кабіні та реєстратора даних польотів. Чиновник сказав, що президент Ірану наказав оприлюднити дані про український літак з повною прозорістю.
Так, слідчо-оперативна група встановила, що самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак. До вибуху усе відбувалося у звичайних умовах.
"Чорна скринька" зафіксувала усі звуки в кабіні протягом 19 секунд після вибуху ракети, а двигуни не перестали працювати одразу. Екіпаж із трьох осіб намагався контролювати ситуацію та керувати літаком до останнього моменту. Розмова у кабіні свідчить про електричні проблеми, тому було вирішено включити додатковий блок живлення.
За експертними даними, зсередини пасажирського салону не долітали жодні звуки, а розмови і реакція екіпажу свідчать про їх фізичне здоров'я в момент польоту.
Декані відзначив, що, оскільки запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, а друга ракета досягла літака щонайменше через 25 секунд після першого вибуху, неможливо проаналізувати її вплив на літак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Уранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їх передання Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифруванні "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.
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