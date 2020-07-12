Іран назвав офіційну причину катастрофи українського Boeing
Причиною катастрофи українського Boeing 737-800, що впав 8 січня біля Тегерана, названо людський фактор.
Як повідомляє Tasnim з посиланням на звіт Агентства цивільної авіації Ірану, комплекс ППО, який збив літак помилково, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
"Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку", – йдеться в доповіді.
Також зазначається, що після переміщення не було виконане перенастроювання комплексу.
Згідно зі звітом, через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. Насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих в збитому літаку. Угоду вже підписали.