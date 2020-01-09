Про військовий удар по Ірану, вбивство Сулеймані і миротворця Путіна: ексклюзивне інтерв'ю експосла Ізраїлю в Україні

Американці вважатимуть за краще не наносити удар по Ірану через ракетний обстріл своїх баз в Іраку, а змушуватимуть керівництво країни піти на поступки шляхом тиску. Сам Іран не в змозі воювати зі США, тому задіяв терор та погрози – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній ізраїльський дипломат, посол в Україні та в Росії Цві Маген.

– США будуть наносити удар по Ірану через ракетний обстріл американських військових баз в Іраку?

– США підвищують рівень тиску на Іран, щоб залучити його до якихось переговорів. Може бути, на цей раз Іран буде більш поступливим у цьому процесі. Найімовірніше, американці вважатимуть за краще не воювати. Іран не хоче піддаватися на тиск США, а намагається щораз реагувати асиметрично. Можливостей для протистояння у нього немає, тому він задіяв терор, удари по судноплавству та іншим об'єктам в районі Перської затоки.

– Іран пригрозив ударами по Ізраїлю і ОАЕ в разі військового удару американців. Наскільки велика ймовірність великої війни на Близькому Сході?

– Іран-то грозиться, але він не в змозі вести реальні військові дії, тим більше проти США. І знаєте, проти Ізраїлю теж. Все це має зовсім інший ефект і направлено в русло інформаційної війни, мовляв, ми такі сильні. Іран намагається торгуватися з приводу фіналу майбутніх результатів.

– Як Ізраїль відноситься до конфлікту США та Ірану?

– У Ізраїлю свої розбірки з Іраном останні чотири роки, а то й більше. Ізраїль завдає ударів по всім іранських об'єктах в Сирії, вважаючи, що вони налаштовані проти нього. Ізраїль не дає Ірану влаштуватися в Сирії, це не простий конфлікт. Тому Іран не зміг ввести туди свої війська і це добре. Якби ввів, було б тільки гірше. Його неодноразово попереджали, якщо перейде якусь заборонену межу, буде завдано удару. Ізраїль вміє це робити, делікатно кажучи. Звичайно, ніхто не хоче вести військових дій, але якщо доведеться, Ізраїль спокійно може розібратися з цим.

Цві Маген www.moscow-jerusalem.ru

– Іран володіє ядерною зброєю чи ні?

– Ні, ядерної зброї у нього немає і це основна причина всієї цієї світової суєти. Всі намагаються зупинити процес її створення. Незважаючи на це, Іран погрожує, що продовжить розробляти її, мовляв, йому не подобається, як до нього ставляться і у нього свої плани на майбутнє. Упевнений, що Ірану не дадуть створити ядерну зброю.

– Чому Іран проводить таку агресивну політику?

– Його можна порівняти з комунізмом, який хотів захопити весь світ і планував світову революцію. Іран теж націлений на створення світової імперії, але на перших порах – на регіональну імперію. Він хоче об'єднати всіх мусульман усього світу і будучи вже світовою державою, захопити владу. Цим марить весь ісламський радикальний табір, Іран підняв планку вище і мітить у світові лідери. Тому займається Ісламською революцією. Власне, Касем Сулеймані проводив підривні дії на предмет розширення впливу. І до речі, Іран захопив вплив в чотирьох державах регіону – Іраку, Сирії, Ємені та Лівані. Його намагаються зупинити, весь регіон дуже стривожений. Тепер Іран розвиває штучну ворожнечу з Ізраїлем, йому потрібен противник, проти якого можна дружити і об'єднуватися.

– Обов'язково було вбивати Сулеймані, не можна було уникнути його ліквідації?

– По-моєму, це була правильна операція. Щоб не знищувати масу народу, можна прибрати одного і буде той же ефект. Так що людям краще. Незважаючи на весь цей фестиваль навколо його похорону, не всі в іранському керівництві висловлюють жаль з приводу його смерті. Смію припустити, що в Росії теж не всі про це шкодують, як і в усьому регіоні. Сулеймані був ватажком діяльності агресії Ірану і цей табір якраз не збирався домовлятися зі США. Він підняв планку терористичної активності проти США, так що це закінчилося. Але рано чи пізно, його б хтось прибрав і добре, що це зробили американці.

– Його смерть ускладнить спробу домінування Ірану в регіоні?

– Будучи під тиском, Іран хоче знайти спільну мову і домовитися про якесь перемир'я із Заходом і усім світом. Країна знаходиться під дуже жорстким економічним і політичним тиском і під серйозними санкціями. Нагадую, що в самому Ірані відбуваються серйозні хвилювання і це результат економічного спаду. Тому основна мета керівництва – вижити. Рано чи пізно, але вони будуть змушені прийти до якогось спільного знаменника.

– Населення Ірану влаштовує ізоляція їхньої країни?

– Вважається, що основна маса населення, тим більше молоді, вважала за краще б змінити цю форму режиму. Цей процес вже виливається на вулиці, тому керівництво і схвильоване.

Іран і США АНС

– Режим може змінитися?

– Сам по собі режим не буде змінюватися, але під тиском він може здати позиції і пом'якшити зовнішню політику. А ось внутрішню не впевнений.

– Які інтереси у Росії на Близькому Сході?

– Вони в основному глобального спрямування. Росія вважає себе кандидатом на одну з провідних держав світу, тому вибудовує свою присутність в різних регіонах. У цьому сенсі Близький Схід дуже серйозний і Росія хоче бути там провідною державою. В порівнянні зі східною Європою у неї там більше шансів. Там у них погано виходить. Досягнення на Близькому Сході можна компенсувати невдачі в тому числі і в Україні.

– Це правда, що саме Сулеймані запропонував Росії ввести війська в Сирію?

– Так, і Росії це сподобалося. Іран не мав наміру вводити туди свої війська і Росія в цьому плані справді отримувала бонуси, продовживши боротьбу на боці режиму. А так з боку, чужими руками, чому б і ні? Росія в цьому випадку була для Ірану допоміжним видом зброї.

– З чим був пов'язаний несподіваний візит Путіна в Сирію після вбивства Сулеймані?

– Путін намагається налагодити переговорний процес між Іраном та США, розрулити ситуацію в Сирії, включаючи присутність Ірану й інтереси Ізраїлю. Путін тепер фігурує як фактор, який проводить вид миролюбної політики. Він посередник. Йому потрібно налагодити свій статус в Сирії і в регіоні, і заодно налагодити відносини з Заходом, зокрема зі США.

– Як у нього виходить?

– Все непросто, Росія поки гравець на цьому полі і якщо досягне певних результатів, то не виключено, що у неї вийде. Але в цій кризі важко щось передбачити однозначно.

– З стратегічної точки зору, Росії розумно було втручатися в конфлікт на Близькому Сході?

– Розумно в тому плані, що вона хотіла вести свою гру на глобальному рівні і це була одна з небагатьох можливостей це зробити. Але прийшовши на Близький Схід, вона знайшла себе в дуже складному оточенні, адже всі регіональні гравці, Ізраїль, Туреччина, Іран та інші арабські держави навколо Саудівської Аравії, які присутні в Сирії, ведуть між собою непростий конфлікт. Росії довелося його розрулювати, але до сих пір вона так і не змогла його вирішити.

– Чому Росії складно вести свою політику в Східній Європі, а на Близькому Сході ні?

– У східній Європі їй протистоїть НАТО, там йде досить жорстка гра. Результати для Росії не дуже позитивні. Це санкції, тиск і це поки змінити неможливо. Ось на Близькому Сході Росія вважає, що набула статусу регіонального і дуже крутого гравця і це впливає на її статус на глобальному рівні. В цьому відношенні у неї більше результатів, ніж у Східній Європі.

Війна в Сирії syria.mil.ru

– Війна в Сирії закінчується?

– Протистояння опозиції і режиму закінчується. Але там не закінчується присутність інших гравців, які розбираються між собою. Хоча перестрілки закінчуються, але сама Сирія в дуже жалюгідному стані. Асад залишається при владі, але реального впливу у всій Сирії у нього немає.

– ІДІЛ знищений?

– У Сирії він розбитий, але це не означає, що розбиті його ідеї. Це не точкова або регіональна організація, тому я б не сказав, що вони остаточно зникли. ІДІЛ існує і ще дасть про себе знати.

– За дивним збігом обставин, вранці 8 січня при вильоті із Тегерана розбився український літак авіакомпанії МАУ. За однією з версій, за даними ЗМІ, його збила іранська ППО. І можливо, випадково.

– Це не виключено, але малоймовірно. Поки немає доказів цій версії. Не дуже зрозуміло, для чого їм стріляти по літаку, та ще у себе в столиці. Це несерйозно. Але все може бути, міг хтось і помилково випустити ракету. Також літак міг впасти через технічну несправність.

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