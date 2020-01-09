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9 січня • оновлено в 10:14
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"Чорні" ящики пошкоджені, пілоти намагалися повернутися: Іран дав першу доповідь щодо літака МАУ

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Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані 8 січня, в результаті якого загинули 11 українців.

Відзначається, що, за їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух. До таких висновків прийшли в Організації цивільної авіації Ірану.

Зокрема, за словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Екіпаж нібито намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу за допомогою радіозв'язку.

Крім того, слідчі зазначили, що обидва так звані чорні ящики були знайдені, проте вони отримали пошкодження, тому частина записів на них втрачена.

Пілоти намагалися повернутися: перша доповідь Ірану по літаку МАУ

Раніше в Ірані заявили, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, з самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорного ящика" екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Махно Володимир
Махно Володимир
потеряна часть записей, потому что Иран этим занимается. им это на руку! конечно им выгоднее все списать на поломку а не на сбитие!
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Вот как надо "расследовать"...за 36 часов "управились"...Рябошапковские "орлы" только "командировочные" в бухгалтерии подписывают, жены списки на Chanel и Tom Ford в дьюти-фри составляют, Вову Оманского еле-еле в чартер усадили после all inclusive, народу явить "озабочено-скорбящим"... а они уже "доклад" докладывают))))...хотя с "ящичками" финт, такое ощущение, как бы не Аваковская подсказочка "иранским товарищам")))))
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Обезьяны-вояки завалили, спишут все на пилотов или борт. Так всем спокойно будет (кроме Бени).
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