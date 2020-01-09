Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані 8 січня, в результаті якого загинули 11 українців.

Відзначається, що, за їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух. До таких висновків прийшли в Організації цивільної авіації Ірану.

Зокрема, за словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Екіпаж нібито намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу за допомогою радіозв'язку.

Крім того, слідчі зазначили, що обидва так звані чорні ящики були знайдені, проте вони отримали пошкодження, тому частина записів на них втрачена.

Раніше в Ірані заявили, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, з самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорного ящика" екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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