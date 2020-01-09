Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані 8 січня, в результаті якого загинули 11 українців.
Відзначається, що, за їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею стався вибух. До таких висновків прийшли в Організації цивільної авіації Ірану.
Зокрема, за словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
Екіпаж нібито намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, проте не звертався з проханням про допомогу за допомогою радіозв'язку.
Крім того, слідчі зазначили, що обидва так звані чорні ящики були знайдені, проте вони отримали пошкодження, тому частина записів на них втрачена.
Раніше в Ірані заявили, що пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, з самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорного ящика" екіпажу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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