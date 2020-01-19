Да, у нашего пожизненного путиндента намечались в 2024 некоторые технические проблемы перерегистрации инструментов абсолютной власти. Лукавое словечко "подряд", которое дважды вытягивало его за уши на престол, обернулось своей неприятной стороной – "трижды подряд" никак не прокатывает. Но проблемка-то пустяковая. Ученые холуи уже давно с десяток сценариев ее решения предложили. Один краше другого.

И отчего же вдруг за четыре года до какой-то мелкой рутинной процедуры ему вдруг захотелось так громогласно провозгласить себя владычицей морской, сухопутной, судебной да еще в режиме всенародного волеизвержения на пике майского победобесия? Нет, это не проблема 2024, это должно быть, некая потребность 2020. В нашей истории встречалось уже однажды такое же странное, на первый взгляд, пожелание правителя.

Новини Персональное сдерживание

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) тов. Сталин И.В., сосредоточивший в своих руках такую необъятную власть, какая всем хорошим гитлерам вместе взятым не снилась, 6 мая 1941 года неожиданно назначил себя Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Как раз на следующий день после своего исторического выступления на банкете выпускников военных академий, где он резко отклонив тост за мирную политику, предложенный одним недалеким генерал-майором, заявил: "Пора кончать с оборонительным лозунгом, поскольку он устарел и с его помощью уже невозможно приобрести ни пяди земли. Красная Армия должна привыкнуть к мысли, что эра мирной политики закончилась и началась эра насильственного расширения социалистического фронта. Тот, кто не понимает необходимости наступательных действий, – обыватель или дурак"

Видимо, именно 5 мая он принял решение о переходе к решающей стадии грандиозной операции "Ледокол". Он не нуждался ни в щепотке дополнительной власти над миллионами своих рабов и десятком тонкошеих вождей. Но как человеку мистического склада ума, получившему в юношестве религиозное воспитание, ему для себя самого нужна была какая-то интронизация, посвящение, если хотите, перед судьбоносным властным решением. Нечто отдалённо напоминающее императорскую корону Наполеона, которую тот вырвал из рук Папы и водрузил себе на голову. Или плебисцит, который провел Гитлера, чтобы объединить посты канцлера и президента и провозгласить себя фюрером. Было что-то общее в психологии поведения таких разных профессиональных "властелинов мира" перед решающим броском костей.

Попытка завоевания мирового господства закончилась для советского диктатора частичным успехом – победой во второй мировой войне. Сам он счел итог неудачей: царь Александр до Парижа дошел.

Для страны цена "победы" оказалась чудовищной. Нам 75 лет продолжают нарезать кровавыми ломтями правду о ней – 8млн., 20млн., 27млн., 41млн. Это была демографическая катастрофа. "Сталин и Жуков сожгли в огне войны русский народ", – вынес свой приговор русский солдат Виктор Астафьев. Историческим эхом "Ледокола" стало и падение СССР в 1991 году.

Спустимся через несколько пролетов подвижной лестницы Ламарка и вернемся к нашему персонажу. Вначале было его слово. Слово о крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века. Не гибель десятков миллионов людей, а обретение независимости Украиной, Грузией, прибалтийскими государствами воспринималось его имперским сознанием как крупнейшая катастрофа XX столетия. По классической российской жандармской традиции Слово воплотилось в государево Дело.

Через тридцать лет после распада созданной Сталиным второй империи Чингисхана долларовые миллиардеры, унаследовавшие от коммунистического режима один Улус империи и ядерное оружие, "готовы повторить". Сам факт существования Запада как возможной исторической альтернативы всегда воспринимался правителями Кремля как экзистенциальный вызов и угроза.

Десятилетиями культивируемое историческое победобесие плавно переросло в победобесие live. Клептократы не видят сегодня иного способа сохранения своей личной пожизненной власти и бессмертия во власти своей корпорации.

Авторы нового "Ледокола-2" надо отдать им должное, правильно определили самую важную и в тоже время самую уязвимую точку в системе обороны Запада. Вот уже 70 лет эта оборона держится на психологическом фантоме, если хотите. На вере друзей и врагов в действенность 5-ой статьи Устава НАТО. На решимости США защищать своих союзников по НАТО, жертвуя жизнями своих солдат, а может быть, и своих мирных жителей. И если в годы холодной войны с СССР от американцев требовалась готовность умирать за Берлин и Париж, то сегодня верность 5-ой статье означает их готовность умирать и за Нарву, Клайпеду, Сувалки.

Эти союзнические обязательства, декларируемые 5-ой статьей, никогда не могли быть стопроцентно гарантированными. Но они всегда рассматривались потенциальным противником как весьма серьезные, и советские вожди так и не решились испытать их прочность в Европе.

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Соблазн проверить расширенную на Восточную Европу американскую готовность сражаться и умирать будоражит сегодня воображение в Кремле. Обрушение 5-ой статьи Устава НАТО означало бы Победу путинской Дзюдохерии в 4-ой мировой войне, реванш за поражение СССР в 3-й (холодной) и унизительный уход Запада из мировой истории. Униженный и побежденный Запад уже никогда не сможет стать привлекательной альтернативой.

Откровенный ядерный шантаж последовательно продолжается уже пять лет. На всех уровнях (эксперты, пропагандисты, официальные лица) Москва обращает к Западу свой гитлеровский вопрос из 30-х годов прошлого столетия: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)? Вы отважитесь выполнить ваши обязательства по статье 5 Устава НАТО, когда наши доведенные до отчаяния зеленые человечки отправятся в свой законный отпуск в балтийские республики, а за ними будут стоять наши ядерные силы, нацеленные на ваши города?"

Для обрушения 5-ой статьи достаточно переформатировать в заданном ключе сознание всего нескольких человек. И прежде всего одного человека – Президента США. Если эта цель достигнута, то все материальные факторы военной мощи США – огромный военный бюджет, ядерные арсеналы, авианосцы, самолеты-невидимки, образцы самого совершенного в мире конвенционального оружия – превращаются в бессмысленные яркие погремушки.

Взгляните на редчайший по своей психологической выразительности снимок. Он войдет во все учебники истории первой четверти XXI столетия:

Путин и Трамп

Самая выдающаяся посредственность нашего политического класса только что одержала свою самую выдающуюся победу. Сознание 45-го Президента США переформатировано в нужном направлении в результате интенсивной полуторачасовой терапии. После того сеанса вот уже полтора года Трамп начинает любую свою беседу с сотрудниками Белого дома на тему России словами: "А вот Путин мне сказал..."

Логика тотального противостояния с Западом неудержимо ведет к условной "Нарве", как бы она ни называлась. Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, несмотря на всё его колоссальное экономическое и военное превосходство, настолько притягателен и сулит такие головокружительные геополитические дивиденды, что вряд ли недофюрер недоимперии сможет избежать искушения.

Вам ничего не напоминает один штамп, который он в последнее время повадился с видимым удовольствием повторять: "Долгое время нам приходилось догонять США в области ракетно-ядерных вооружений. Но теперь ситуация в корне изменилась. Теперь они вынуждены нас догонять".

Но в сфере ядерных вооружений, несмотря на все свои великолепные мультики, Москва не обладает никаким превосходством над США. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось и никогда не менялось с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.

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Есть только одно военно-стратегическое преимущество у современных наших властителей, но оно может стать решающим – их готовность пожертвовать десятками миллионов жизней своих и чужих граждан.

Как рассказал в своем доверительном интервью Бобу Вудворду (незадолго до своего демонстративного ухода в отставку) министр обороны США Джим Мэттис, он стал рассматривать Москву как экзистенциальную угрозу США после того, как некие Russians предупредили его лично, что они будут готовы применить ядерное оружие в случае военного конфликта с НАТО в Прибалтике.

Послание 15 января расставило все сроки. На апрель, как известно, Владимиру Зеленскому назначена в Берлине вторая стрелка. Он поставлен на счетчик и должен к тому времени присоединить Украину к ОРДЛО, как это предписано Ермаком и Сурковым. Об этом ему очень предметно напомнили в Омане. Если он попытается увильнуть от выполнения своих письменно закрепленных обязательств, нормандская тройка принудит его или уже другого украинского актора к "миру". 18 января Меркель была вызвана в Москву, где послушно кивала и виляла хвостиком на совместной пресс-конференции. Макрон присягнул Путину еще летом в форте Брегансон.

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Не позже апреля будет приведен в соответствие и Батька. Его нельзя выпускать на избирательную тропу как антимосковского бунтаря. Славянский тыл должен быть зачищен до майских торжеств.

В мае предстоит интронизация военного вождя: Парад Победы и всенародное конституционное волеизлеяние, освящающее альфа-самца нашего арийского племени с дополнительной хромосомой духовности.

Лето 2020 – идеальное время для проверки донесения верного Макрона о смерти мозга НАТО.

Russians в Кремле уверены, что одной угрозы применения ядерного оружия будет достаточно для отказа США от выполнения своих союзнических обязательств. Особенно при живом Трампе в Белом доме.

В Кремле не учитывают только одного. Литовцы, эстонцы, латыши не захотят второй раз покорно возвращаться в рабство. Они хорошо усвоили урок 1940 года и на этот раз они будут сражаться как финны в 1939-ом. Вежливым зеленым человечкам и воздушно-космическим силам РФ придется испытывать на них новейшие системы оружия и убивать их.

Настолько много, что даже сытый, гедонистский, декадентский, бездуховный лукавый, трусливый, лицемерный, циничный Запад не сможет остаться равнодушным. Можно назвать это расизмом, но Путину не позволят убивать европейцев в таких же индустриальных масштабах, как он убивает суннитов в Сирии. Общественное мнение в Европе и США заставит свои правительства вступиться за попавших в беду союзников.

Начнётся уже не гибридная, а полномасштабная 4-ая мировая война. Путин и Патрушев продолжат историческую миссию Сталина и Жукова. Они сожгут в огне этой войны остаток русского народа.

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