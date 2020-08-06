Лукашенко дав велике інтерв'ю Гордону: головні тези про Путіна, Зеленського й агресію Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому висловився про ситуацію в Україні, анексію Криму та Володимира Путіна.

Запис розмови було опубліковано 6 серпня на YouTube-каналі "У гостях у Гордона". OBOZREVATEL зібрав найважливіші заяви білоруського глави та його гучні висловлювання.

Про президента РФ Володимира Путіна

На думку Лукашенка, у Путіна "є хороша риса" – не відступати від обіцяного, проте в Росії відбувається "борсання" через протиріччя в уряді.

"Знаєте, коли я його зустрів вперше президентом, ну, це був більше вихований співробітник КДБ, у хорошому сенсі цього слова. Він спостерігав за ситуацією, досвіду в нього особливо не було в цих хитросплетіннях.

Але поводив він себе завжди гідно. Він на рожен ніколи не ліз, не сперечався, точки зору вислуховував, залишав за собою право потім подумати, ще десь сказати. Зараз він усе знає. Йому не треба додатково думати, у нього комп'ютер працює", – висловився політик про Путіна.

Він також назвав главу РФ "своїм старшим братом". "Не в тому плані, що ти старший, а ми тут ось ніякі, молодші, а, дійсно, і за віком і за вагою – старший брат", – сказав білоруський лідер. Він додав, що "старший брат повинен молодшого підтримувати".

Дмитро Гордон

Олександр Лукашенко

Про любов до України

Лукашенко сказав, що його коріння "зарито десь між Києвом і Черніговом". Дід політика народився на хуторі Понурка, нині – Сумської області.

Журналіст запитав у співрозмовника, чи є він через це "трошки українцем". "Ну, не трошки. Трошки українців не буває, це міцно українці", – відповів Лукашенко.

Також він зізнався, що дуже любить Україну і може її за територією і за своєю природою порівняти з Францією, однак більш душевною.

Лукашенко зазначив, що два з половиною роки служив в Україні в прикордонному загоні. Він сказав, що його вразив Львів, в Україні він також вперше побачив гори.

Про Володимира Зеленського

Президент України, на думку Лукашенка, хороша людина, яка притягує до себе інших, проте "закваски" в ролі глави держави йому не вистачає.

"Володя хороший. Мені його шкода. Не мені вам пояснювати ситуацію, яка склалася в Україні. Він хоч не дурна людина, але з іншої сфери. Президентами не стають, президентами народжуються", – вважає Лукашенко. "Боюся, що йому не вистачить часу", – додав він.

Президент Білорусі зазначив, що Зеленський дуже "розкутий, усміхнений і компанійський мужик". Він зізнався, що президент України його смішив під час зустрічі.

"Він не навмисне смішив. Він просто сам такий. Він таке ляпне, в хорошому сенсі слова, ну просто помреш від сміху. Він народжений таким, розкутим, усміхненим, компанійським мужиком. Він притягує людей, у цьому його особливість", – сказав білоруський лідер.

Скрін запису інтерв'ю

Про анексію українського Криму

У тому, що країна втратила свою територію, Лукашенко звинуватив Україну.

Він заявив, що став би воювати і "там полягли б тисячі", але не віддав землю. "Ви просто безладно, безглуздо ставилися до території", – вважає Лукашенко.

На коментар про те, що півострів нібито не було чим обороняти, він відповів: "Як нічим? Що, пістолетів, автоматів не було? Що, артилерії в Криму не було?"

Однак, президент підкреслив, що "стріляти – остання справа". "Я ніколи не почну стріляти першим, це велика дурість і це буде подарунок ворогам, але дам збройну відсіч, якщо всі варіанти будуть вичерпані", – сказав він.

Глава Білорусі вважає, що Росія вже не віддасть Крим. На запитання про конкретних осіб, які здали півострів, політик не відповів, але сказав, що за це відповідало вище українське керівництво.

Крім того, він розповів про свій діалог із главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу. "Сергію, вам не здається, що ви занадто далеко зайшли з Україною?" – запитав Лукашенко. "Здається", – відповів Шойгу.

Лукашенко та Гордон

Про ПВК "Вагнера" в Білорусі

Білорусь видасть Україні бойовиків російської приватної військової компанії після того, як буде доведена їх вина, заявив Лукашенко.

Він стверджує, що спецслужби Білорусі відстежували переміщення затриманих і знають, хто з Росії віддавав їм команди.

"Ми контролювали повністю, звідки вони отримували команди з Росії", – сказав президент.

Він розповів про те, що українські спецслужби попередили Мінськ про проникнення в країну ще однієї групи бойовиків. Зараз їх шукають по всій Білорусі.

Росія – агресор?

Гордон запитав у Лукашенка: "Чи розумієте ви, що по відношенню до України Росія є загарбником і агресором?"

Політик кілька секунд подумав, а потім відповів: "Ситуація погана. Напевно, ви маєте право так висловлюватися. Я ніколи так не кажу і не скажу – загарбник або агресор".

Він сказав, що якщо зробить це, то "втратить свою роль друзів і братів". Українців, білорусів і росіян президент назвав "рідними".

Пропонуємо подивитися повну версію інтерв'ю на відео:

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