Інтерпол попередив про несподівану небезпеку постачань вакцини від COVID-19

Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив сплеск злочинів під час постачання "рідкого золота" – вакцини від коронавірусу.

В інтерв'ю діловому тижневику WirtschaftsWoche він заявив, що відбуватимуться крадіжки і зломи складів, напади на постачання вакцин.

Крім того, Інтерпол очікує більшої кількості випадків корупції, пов'язаних із вакцинацією від COVID-19, а також фальсифікацій і незаконної реклами вакцин.

"За всю свою довгу поліцейську кар'єру я такого ніколи не бачив: вірус поширюється з Азії по всіх континентах, а за ним слідує паралельна пандемія злочинності", – зазначив Шток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі та Чехії наприкінці наступного тижня мають розпочатися кампанії з вакцинації від коронавірусу. Україна ж і 2021 року може не отримати широкий доступ до неї.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції у світі та Європі.