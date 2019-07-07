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Інтернет захопила нацистська теорія про "велике заміщення": про що мова

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У мережі набирає популярності нацистська теорія про "велике заміщення", яку сформулювали ультраправі французи.

Про це сказано в дослідженні британської організації Institute for Strategic Dialogue, пише видання The Guardian.

"Неймовірно спостерігати, наскільки ультраправі концепції "великого заміщення" і заклики до "реміграції" увійшли в широкий політичний дискурс. Тепер про них говорять політики, які очолюють держави і засідають в парламентах", – йдеться в дослідженні.

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Повідомляється, що зараз третина всіх обговорень цих теорій в інтернеті вже йде англійською мовою. Вісім з десяти найпопулярніших Twitter-акаунтів ведуться на французькій мові, два - на англійському. З цих двох один належить президенту США Дональда Трампа, другий - правому сайту Defend Europa.

Відзначимо, що теорія "великого заміщення" говорить, що в Європі йде геноцид білого населення, яке заміщується вихідцями з Близького Сходу і з Північної Африки, що рано чи пізно призведе до вимирання білих людей. "Реміграція" пропонує насильне вивезення з Європи етнічних меншин - це, за версією деяких теоретиків, дозволить уникнути "заміщення".

Видання пише, що саме йя ідея надихнула на теракт австралійця Брента Тарранта, який 15 березня напав на мечеть в новозеландському місті Крайстчерч.

Теракт в Новій Зеландії

Теракт в Новій Зеландії

Як повідомляв OBOZREVATEL, святкування Великодня в християнських громадах на Шрі-Ланці було перервано трагедією - вранці 21 квітня прогриміли вісім вибухів, в результаті яких, за даними на 23 квітня, 321 людина загинула і ще 521 - поранено. Серед загиблих - 35 іноземців. Стало відомо, що до деяких вибухів точно причетні терористи-смертники.

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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Мне просто интересно, почему все эти беженцы из Африки и ближнего востока миллионами мигрируют именно в страны с белым населением? Именно в страны, где уже давно наблюдается сокращение рождаемости и старение населения. Почему беженцы не бегут в Китай? А в Японию? А почему мусульман не встречают с плакатами "Refugees welcome" другие мусульмане в других мусульманских странах? Почему именно Европа должна принимать фанатиков, которые молятся по пять раз в день, когда белые устраивают гей-парады и учат в школах детей ЛГБТ-идеологии и где церкви закрываются, а мечети наоборот строятся? Это не теория фашистов, это реальный план. Стареющее население Европы рано или поздно вымрет, а у беженцев уже сейчас по пять, восемь и более детей!
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Жестя Дмитро, интересно было бы увидеть реакцию леваков на массовую миграцию белых в мусульманские страны и политику обратной политкорректности, когда белые называли бы каждого недовольного миграцией "христианофобом" и "расистом". А автору статейки советую почитать о том, что творят в Европе эти невинные беженцы. Там полиция в Британии боялась арестовать мусульман, десятилетиями насиловавших девочек белых, потому что боялись обвинений в исламофобии!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а что не так,все правильно,человек должен жить ,там где родился,эмиграция должна быть исключением,но не правилом.
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Livesey David
Livesey David
Это не теория, это уже давно практика.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Livesey David, ти практикант? Чи пракдикун?
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