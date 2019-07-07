Інтернет захопила нацистська теорія про "велике заміщення": про що мова

У мережі набирає популярності нацистська теорія про "велике заміщення", яку сформулювали ультраправі французи.

Про це сказано в дослідженні британської організації Institute for Strategic Dialogue, пише видання The Guardian.

"Неймовірно спостерігати, наскільки ультраправі концепції "великого заміщення" і заклики до "реміграції" увійшли в широкий політичний дискурс. Тепер про них говорять політики, які очолюють держави і засідають в парламентах", – йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що зараз третина всіх обговорень цих теорій в інтернеті вже йде англійською мовою. Вісім з десяти найпопулярніших Twitter-акаунтів ведуться на французькій мові, два - на англійському. З цих двох один належить президенту США Дональда Трампа, другий - правому сайту Defend Europa.

Відзначимо, що теорія "великого заміщення" говорить, що в Європі йде геноцид білого населення, яке заміщується вихідцями з Близького Сходу і з Північної Африки, що рано чи пізно призведе до вимирання білих людей. "Реміграція" пропонує насильне вивезення з Європи етнічних меншин - це, за версією деяких теоретиків, дозволить уникнути "заміщення".

Видання пише, що саме йя ідея надихнула на теракт австралійця Брента Тарранта, який 15 березня напав на мечеть в новозеландському місті Крайстчерч.

Теракт в Новій Зеландії

Як повідомляв OBOZREVATEL, святкування Великодня в християнських громадах на Шрі-Ланці було перервано трагедією - вранці 21 квітня прогриміли вісім вибухів, в результаті яких, за даними на 23 квітня, 321 людина загинула і ще 521 - поранено. Серед загиблих - 35 іноземців. Стало відомо, що до деяких вибухів точно причетні терористи-смертники.

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