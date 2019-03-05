Інтеграція Білорусі з Росією: Лукашенко висунув жорстку умову

Білорусь готова до перегляду підходів щодо інтеграції з Росією, а також зберігає прихильність ідеї союзного проекту.

Про це заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко, зазначивши основний принцип — рівні умови, передає Белта.

"Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це перш за все почули наші прихильники і опоненти в РФ. При цьому основний принцип даного проекту — рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися. Постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним", — сказав він.

Лукашенко додав, що історично найширше поле для взаємодії склалося з Росією, але внаслідок цього присутній і значний набір питань, що постійно виникають.

"Найактуальніші проблеми перебувають сьогодні в економічній сфері. В інших проблем практично не існує", — наголосив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко belnovosti.by

Президент також нагадав, що російське керівництво виступило з ініціативою перегляду підходів до інтеграції.

"Ми до цього готові. На рівні урядів створені групи для підготовки пропозицій щодо подальшого розвитку об'єднавчих процесів у рамках двійки. Треба ще раз сьогодні подивитися, які підсумки цієї роботи, чи є вони взагалі", — сказав Лукашенко.

"Нам треба ще раз проаналізувати, де є невикористані ресурси, які можна залучити", — додав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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