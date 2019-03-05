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Інтеграція Білорусі з Росією: Лукашенко висунув жорстку умову

17.1тЧитати матеріал російською

Білорусь готова до перегляду підходів щодо інтеграції з Росією, а також зберігає прихильність ідеї союзного проекту.

Про це заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко, зазначивши основний принцип — рівні умови, передає Белта.

"Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це перш за все почули наші прихильники і опоненти в РФ. При цьому основний принцип даного проекту — рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися. Постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним", — сказав він.

Лукашенко додав, що історично найширше поле для взаємодії склалося з Росією, але внаслідок цього присутній і значний набір питань, що постійно виникають.

"Найактуальніші проблеми перебувають сьогодні в економічній сфері. В інших проблем практично не існує", — наголосив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

belnovosti.by

Президент також нагадав, що російське керівництво виступило з ініціативою перегляду підходів до інтеграції.

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"Ми до цього готові. На рівні урядів створені групи для підготовки пропозицій щодо подальшого розвитку об'єднавчих процесів у рамках двійки. Треба ще раз сьогодні подивитися, які підсумки цієї роботи, чи є вони взагалі", — сказав Лукашенко.

"Нам треба ще раз проаналізувати, де є невикористані ресурси, які можна залучити", — додав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Пидороссии нельзя верить. Они кидают на каждом шагу. Лука сам это прекрасно знает. Он просто делает вид что ему интересно о чем-то говорить с кидалами.
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5
3
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Теркин Василий, события последних лет говорят о том что нет такого договора которого рашка не может нарушить если ей это будет выгодно.
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3
0
Теркин Василий
Теркин Василий
ПНХ ПТН, исторически всегда с Украины шло предательство, особенно когда Россия становилась чуть слабее.
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0
6
Теркин Василий
Теркин Василий
Восстановление Союза начато -сначала Беларусь, затем и Украина подтянется когда в ней народ поймет в какую пропасть их толкают нацики
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2
6
2 из 9 ответов | показать все
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Теркин Василий, Сосали, сосете и будете сосать.Не видать вам Украины. Уши дохлого осла вам, а не Украину.
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Spiridonov Alexandr, В туаелете будет побеждать, как недавно в МИД победило.
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