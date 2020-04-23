Когда я вчера описывал статью Дениса Короткова “Головорезы 2.0” опубликованную в российской “Новой газете” и рассказывающую о зверствах ЧВК “Вагнер” в Сирии, обращая внимание не на сам контекст материала, а на то, что это информационный удар МО РФ по ФСБ, то и подумать не мог, что этот удар будет настолько болезненно воспринят рыжими с Лубянки.

Дело в том, что за прошедшие двое суток ФСБ подорвало практически все свои информационные площадки, за исключение разве что The Insider, дабы ответить Кужугетовичу на его выпад. И подрыв этот заполыхал ярким пламенем афилиатов, озарившем всю Россию. Но, что самое главное, скандал дошёл до Кремля.

Так, вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о публикациях в “Новой газете” материалов о событиях в Сирии назвав их фейковыми, а именно: “В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о ситуации в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе. В целом очень плохая, негативная практика”.

Конечно, ничего другого от Пескова ожидать не приходилось, но это не означает, что произнесенное им слово “фейк”, соответствует действительности и в Кремле к этому репортажу так относятся. Но всё же, не будем заострять внимание на главной кремлевской башне, а обратим его на конфронтацию двух других – ФСБ и МО РФ.

Так, ответка ФСБ прилетела МО РФ очень быстро и, передовиком на данном поприще стало “Федеральное агентство новостей”, заявляющее о том, что Коротков распространяет фейк. То, что ФАН работает в связке с Лубянкой видно по множеству их публикаций, в большинстве своем непрофессиональных и не выдерживающих критики, но пользующихся большой популярностью. Например, как и нынешняя, обвиняющая Короткова в фейке, но при этом сама изобилующая ложью, в частности, заявлением, что ни одного из участников резни так и не удалось идентифицировать.

Это ложь, поскольку убийцы сирийца идентифицированы и их имена были озвучены ещё в 2019 году, например - Станислав Дычко, бывший полицейский со Ставрополья

Так же, российские информационные площадки обращают внимание на то, что данный “фейк” был опубликован в связи с успехами ЧВК “Вагнер” в других странах, а потому, является попыткой дискредитировать успешную компанию. Но на самом деле ЧВК “Вагнер” сейчас терпит провал за провалом, от Мозамбика до Ливии.

Затем, к ковровой бомбардировке подключились представители Pravda.ru не единожды уличенные в распространении фейков и, невероятно, но представили своё расследование новых фото “Новой газеты”, называя их инсценировкой и, внимание, заказом от ИГИЛ! При этом в своём расследовании они использовали отфотошопленные фотографии полугодичной давности, где распятый труп сирийца заменили на флаг ИГИЛ. Разумеется, это расследование очень понравилось ФАН, и они разогнали его через свой ресурс.

Но не только федерального уровня СМИ были задействованы в нынешней информационной акции. Даже мелкие площадки, третьесортного уровня, такие как “Слово и дело” стали распространять видео признания некоего источника, говорящего на камеру о том, что Коротков лично признавался, что готовит фейк про ЧВК “Вагнер”. Странно, что они не опубликовали видео, где некий источник говорит о том, что Коротков лично признавался, что готовит покушение на Путина. Думаю, было бы больше КПД.

А уже 22 апреля ФАН публикует “расследование” касательно деятельности турецких ЧВК в Сирии, тем самым забивая эфир с ЧВК “Вагнер”. Напомню, что в прошлом году историю с издевательствами вагнеровцев пытались загасить публикацией сообщениями о неких преступлениях британского спецназа на Ближнем Востоке и реанимировав слезную историю с захваченным в плен и убитым ИГИЛ казаком ещё в 2017 году.

То есть, мы можем в полной мере оценить то, насколько ярко заполыхало в кремлевской башне, где засело ФСБ. Пригожинская рать была явно не готова к тому, что Кужугетович достанет из дальнего пыльного ящика, старый материал, все документы по которому ещё не были явлены миру, но припасены на потом.

Но, тот пожар, что сейчас полыхает в РФ в связи с очередным выплеском ушата помоев, коими являются наёмники ЧВК “Вагнер”, россиянам в лицо, это лишь информационная баталия, которая по-прежнему остается затянувшейся прелюдией к настоящей конфронтации силовиков. Конфронтацией, которая по мере истощения финансирования в виду сложнейшей экономической ситуации в стране, лишь усилиться и обострится.

Пока, что же, как минимум, стоит ожидать действий Пригожинских и Шойговских по нескольким направлениям. Первое – это подключение к делу проверенного The Insider и удар по ГРУ. Второе – это задействование патриарха Кирилла, у которого с Пригожиным общий бизнес. В данном случае патриарх сыграет роль насаждающего нарративы о священной миссии русских воинов в далёких странах. А ответом на вот это всё вполне может стать третье – раскрутка через сторонние ресурсы МО РФ фактов применения вагнеровцами в Ливии химического оружия. По крайней мере, соответствующее заявление о применении нервнопаралитического газа уже сделал глава МВД Ливии Фатхи Башага.

А потому, безусловно “далі буде”, но и даже нынешней яркостью полыхающей башни ФСБ удовлетворён на все 146%!