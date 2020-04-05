Інфікованого коронавірусом прем'єра Британії госпіталізували

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого діагностували коронавірус, потрапив до лікарні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в неділю, 5 квітня, повідомила пресслужба уряду, передає Daily Mail.

Політик, згідно з офіційною заявою, буде проходити лікування в медзакладі "в якості запобіжного заходу".

Представник Даунінг-стріт сказав: "За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем'єр-міністр був госпіталізований у лікарню для проведення аналізів. Це попереджувальний крок, оскільки в прем'єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через десять днів після позитивного результату тесту".

Борис Джонсон

Джонсон також подякував співробітникам Національної служби охорони здоров'я (NHS) "за їх неймовірну важку роботу" і закликав громадськість "продовжувати слідувати порадам уряду залишатися вдома, захищати NHS і рятувати життя".

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я Сполученого Королівства.

Нещодавно стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.

Про заручини і те, що пара чекає на дитину, Джонсон і Саймондс офіційно оголосили 29 лютого.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!