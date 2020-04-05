Головна Новини
5 квітня • оновлено в 23:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Інфікованого коронавірусом прем'єра Британії госпіталізували

9.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого діагностували коронавірус, потрапив до лікарні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в неділю, 5 квітня, повідомила пресслужба уряду, передає Daily Mail.

Політик, згідно з офіційною заявою, буде проходити лікування в медзакладі "в якості запобіжного заходу".

Представник Даунінг-стріт сказав: "За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем'єр-міністр був госпіталізований у лікарню для проведення аналізів. Це попереджувальний крок, оскільки в прем'єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через десять днів після позитивного результату тесту".

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Джонсон також подякував співробітникам Національної служби охорони здоров'я (NHS) "за їх неймовірну важку роботу" і закликав громадськість "продовжувати слідувати порадам уряду залишатися вдома, захищати NHS і рятувати життя".

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я Сполученого Королівства.

Нещодавно стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.

Про заручини і те, що пара чекає на дитину, Джонсон і Саймондс офіційно оголосили 29 лютого.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
хвороба політика вірус інфекція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги