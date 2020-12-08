Інфекціоніст з Італії попередив про стрибок захворюваності на COVID-19 у січні

В Італії в січні 2021 року очікують чергове зростання захворюваності на коронавірус. На це вплине те, що вже сьогодні на вихідних занадто багато людей виходить на вулиці за новорічними покупками.

Таким прогнозом поділився директор італійської інфекційної клініки Сан-Мартіно в Ґенуї Маттео Бассетті. Його слова цитує La Repubblica.

"Справжня проблема виникне після Різдва. Ми побачимо, що трапиться в січні, коли виросте кількість уже передбачених випадків. Нам потрібно зрозуміти, це буде третя хвиля COVID-19 чи вірус "поєднається" з настанням сезону грипу", – зазначив інфекціоніст.

Він закликав людей бути обережнішими, до Різдва і після нього продовжувати дотримуватися карантинних заходів.

"Є погані передумови: на вихідних занадто багато людей ходить за покупками. Ми повинні намагатися бути хорошими громадянами", – додав Бассетті.

Він підкреслив, що "час для боротьби з пандемією – це все", і потрібно продовжувати діяти за попередньо визначеними правилами, незалежно від того, що світ готується до вакцинації.

"Розумію, що щеплення проти COVID-19 ми почнемо робити після інших країн ЄС. Але Італії варто почекати ще місяць. Це тривалий час, але ми повинні бігти, а не йти пішки. Якщо в березні-квітні 2021 року будемо з недостатнім покриттям (щепленнями, через зростання захворюваності. – Ред.), це буде великою проблемою", – підсумував інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія стала другою країною в Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу перевищила 60 000 осіб. Так, 6 грудня пандемія забрала життя ще 564 італійців.