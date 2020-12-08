Інфекціоніст з Італії попередив про стрибок захворюваності на COVID-19 в січні

В Італії в січні 2021 року очікують чергового зростання захворюваності на коронавірус. На це вплине те, що вже сьогодні у вихідні занадто багато людей виходять на вулиці за новорічними покупками.

Таким прогнозом поділився директор італійської інфекційної клініки Сан-Мартіно в Ґенуї Маттео Бассетта. Його слова цитує La Repubblica.

"Справжня проблема виникне після Різдва. Ми побачимо, що трапиться в січні, коли виросте кількість уже передбачених випадків. Нам потрібно зрозуміти, це буде третя хвиля COVID-19 чи вірус "поєднається" із прибуттям сезону грипу", – зазначив інфекціоніст.

Він закликав людей бути більш обережними, до Різдва і після нього продовжувати дотримуватися карантинних заходів.

"Є погані передумови: у вихідні занадто багато людей ходять за покупками. Ми повинні намагатися бути добрими громадянами", – додав Бассетта.

Він підкреслив, що "час для боротьби з пандемією – це все", і потрібно продовжувати діяти за попередньо визначеними правилами, незалежно від того, що світ готується до вакцинації.

"Розумію, що щеплення проти COVID-19 ми почнемо робити після інших країн ЄС. Але Італії варто почекати ще місяць. Це довгий час, але ми повинні бігти, а не ходити пішки. Якщо в березні-квітні 2021 року будемо з недостатнім покриттям (щепленнями, через зростання захворюваності. – Ред.), це буде великою проблемою", – підсумував інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія стала другою країною в Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу перевищила 60 000 осіб. Так, 6 грудня пандемія забрала життя ще 564 італійців.