Індонезія почне масову вакцинацію від COVID-19 китайським препаратом

Індонезія отримала першу партію вакцини від COVID-19 з Китаю, щоб почати масову вакцинацію громадян.

Про це повідомило 6 грудня Reuters з посиланням на слова президента країни Джоко Відодо. Країна отримала 1,2 мільйона доз від китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd.

Наступна партія обсягом 1,8 млн доз повинна надійти в січні 2021 року.

Крім того, до кінця року Індонезія має намір отримати сировину і матеріали для самостійного виробництва 15 мільйонів доз вакцини.

Тестування препарату від Sinovac Biotech в Індонезії почалося ще в серпні.

За словами Джокові, препарат потребує сертифікації агентства з продовольства і ліків (BPOM). Однак це не заважає продовжувати підготовку до масової вакцинації.

"Ми місяцями готувалися, проводячи моделювання в декількох провінціях, і я впевнений, що, як тільки буде ухвалене рішення, що ми можемо почати вакцинацію, все буде готово", – сказав президент.

Випробування китайської вакцини Sinovac на останніх стадіях також проводяться в Бразилії і Туреччині, а проміжні результати з ефективності в Бразилії очікуються до середини грудня. До Туреччини перша партія китайської вакцини має надійти до 11 грудня.

Щоденна кількість випадків зараження коронавірусом в Індонезії за останні тижні збільшилася.

Загальна кількість підтверджених випадків на 6 грудня склала 575 796. У країні найвищий показник смертності від COVID-19 в Південно-Східній Азії – 17740 випадків.

Як писав OBOZREVATEL, масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися восени 2021 року. Щоб подолати епідемію, щеплення повинна зробити, щонайменше, половина населення.