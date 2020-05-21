Індію та Бангладеш спіткав смертоносний циклон: загрозу назвали небезпечнішою за COVID-19. Фото і відео

Потужний циклон під назвою "Амфан" накрив Східну Індію та Бангладеш, убивши щонайменше 14 осіб і знищивши тисячі будинків.

Найбільших руйнувань зазнав густонаселений індійський штат Західна Бенгалія. Про це повідомляє CNN, багато ЗМІ також публікують на своїх офіційний сторінках у соцмережах фото і відео наслідків стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Постраждала вся південна частина штату. Ми в шоці. На те, щоб оцінити збиток, піде три-чотири дні. Циклон вплинув на електропостачання та зруйнував багато будинків, мости й набережні", – заявила під час пресконференції головна міністерка Західної Бенгалії Мамата Банерджі.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

За її словами, щонайменше 10 людей загинули тільки в її штаті. Життя ще чотирьох стихія забрала в сусідньому Бангладеш.

"Ми зіткнулися з більшими шкодою і руйнуваннями, ніж від COVID-19", – додала Бенерджі.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

В індійській Національній службі реагування на стихійні лиха повідомили про евакуацію приблизно 450 тис. осіб зі штатів Західна Бенгалія і Орісса. А в Бангладеш влада евакуювала понад 2 млн жителів, там військові приведені в стан бойової готовності.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Водночас підкреслюється, що пандемія коронавірусу значно ускладнила підготовку до шторму. Зокрема, поліцейські Західної Бенгалії заявили, що багато людей відмовляється ховатися в притулках через страх заразитися COVID-19.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Метеорологи ж констатують, що "Амфан" є найпотужнішим за останні роки ураганом у Бенгальській затоці, максимальна швидкість поривів вітру під час нього досягає 265 км/год.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/ajplus

Інші фахівці попереджають, що "Амфан" може стати першим суперциклонним штормом у Бенгальській затоці з часів суперциклону 1999 року, який налетів на узбережжя Орісси й забрав життя понад 9 тис. осіб.

Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/ajplus

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/ajplus

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "амфа" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/deepscribble

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш CNN

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш CNN

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супутник NASA зняв тропічний циклон "Амфан", який вирує в Індійському океані. Масштаби явища вражають.