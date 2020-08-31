Індія встановила світовий рекорд по зараженим коронавірусом

За останню добу, 30 серпня, в Індії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 78 761, що стало найгіршим одноденним приростом у світі за весь час пандемії.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Згідно з інформацією онлайн-лічильника Worldometers, в Індії в неділю захворіли 79 457 осіб.

Всього в країні зареєстрували вже понад 3,6 млн випадків інфікування, летальних випадків – 64 617 (+960 за добу), одужали понад 2,7 млн пацієнтів.

На даний момент в Індії спостерігається найдинамічніше щоденне зростання випадків коронавірусу серед всіх країн світу, і четвертий день поспіль зареєстровано понад 75 тисяч випадків зараження. Це пов'язано з ослабленням обмежень урядом по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 26 серпня коронавірусом в Індії заразилися 75 995 осіб, що стало рекордом за добовим приростом з моменту початку пандемії.