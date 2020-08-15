Станом на суботу, 15 серпня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 21,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 286 тисяч нових заражених.

За минулу добу антирекорд за кількістю нових інфікованих було встановлено в Індії – 66 тисяч, США – 61 тисяч і Бразилії – 49 тисяч.

За добу від COVID-19 в світі померло 5 946 пацієнтів. Найбільше летальних випадків зафіксували у США – 1 120, Бразилії – 1 007 і Індії – 990.

В Україні коронавірус діагностували у 87 782 осіб, померли в період пандемії – 2 011, одужали – 46 797.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (5,5 млн), Бразилія (3,3 млн) і Індія (2,5 млн)

Нова експериментальна вакцина підвищила антитіла до COVID-19 в 90 разів

В Україні встановлено ще один рекорд за добовим приросту випадків коронавируса (+1732)

Головне за 14 серпня:

08:30 – На Буковині оголосили про загрозливу ситуацію з COVID-19.

02:50 – Влада Грузії скоротили термін ізоляції і обов'язкового карантину для своїх громадян з 14 до 12 днів.

02:03 – У Москві від коронавірусу за добу померли ще 12 осіб. Всього в столиці Росії померли вже 4 645 пацієнтів.

01:21 – На пізніх термінах вагітності, на відміну від першого триместру, COVID-19 зазвичай не викликає будь-яких патологій у плода, з'ясували вчені.