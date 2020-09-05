Індія випередила США за кількістю нових заражених на COVID-19: статистика на 5 вересня. Оновлюється

Станом на суботу, 5 вересня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 26,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 300 нових інфікованих.

За добу найбільше заражених зареєстрували в Індії – 87 тисяч, США – 53 тисячі та Бразилії – 46 тисяч. Також найбільше нових летальних випадків зафіксували у Індії – 1066, США – 1033 і Бразилії – 855.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 130 951 особа. Померли 2761 пацієнта, одужали – 60 613

За даними порталу Worldometers, Україна займає 25 місце за кількістю хворих у світі

У ВООЗ повідомили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти COVID-19 повинна бути не менше 50%

Головне за 5 вересня:

4:43 – В Україні де-факто використовували 30% коштів, передбачених в "коронавірусному" фонді, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

01:03 – В Індії коронавірусів заразилися вже більше 4 млн осіб. При цьому 3,1 млн пацієнтів одужали і майже 70 тис. померли.

00:21 – Президент США Дональд Трамп заявив, що робота над вакциною від коронавірусу при сприятливому розвитку подію може завершитися вже в жовтні.