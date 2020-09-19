Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня

Станом на ранок суботи, на 19 вересня, Індія випередила США та Бразилію за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) в світі – 93 тисяч випадків. У Штатах – 51 тисяч, Бразилії – 40 тисяч.
Також в Індії за добу зареєстрували найбільше летальних випадків – 1 221. При цьому в США від хвороби померли 958 пацієнтів, а в Бразилії – 826. Всього в світі заразилося 30,7 млн осіб, а померли 956 тисяч.
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Що важливо знати про атаку коронавірусі:
В Україні COVID-19 заразилися 169 472 осіб. Померли 3468 пацієнтів, одужали – 75 486.
За даними Worldometers, наша країна в цьому списку займає 25-е місце за кількістю заражених в світі.
Глава МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні почалися клінічні випробування чотирьох лікарських засобів проти COVID-19.
Головне за 19 вересня:
За даними університету Хопкінса (США) в світі від коронавірусу померли 950 434 осіб, а заразилися 30 395 579:
США 198 509/6 723 305
Бразилія 135 793/4 495 183
Індія 84 372/5 214 677
Мексика 72 803/688 954
Британія 41 821/388 412
Італія 35 668/294 932
Франція 31 257/467 421
Перу 31 146/750 098
Іспанія 30 495/640 040
Іран 23 952/416 198
Колумбія 23 665/743 945
Росія 19 128/1 086 955
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусі. "Зараз ми стикаємося з другою хвилею ... Я боюся, що це абсолютно неминуче", – сказав він.
Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти надання допомоги при коронавірусі, які медики повинні дотримуватися в обов'язковому порядку. Документ був розроблений з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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