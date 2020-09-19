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Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
5,8 т.
Коронавірус в світі

Станом на ранок суботи, на 19 вересня, Індія випередила США та Бразилію за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) в світі – 93 тисяч випадків. У Штатах – 51 тисяч, Бразилії – 40 тисяч.

Також в Індії за добу зареєстрували найбільше летальних випадків – 1 221. При цьому в США від хвороби померли 958 пацієнтів, а в Бразилії – 826. Всього в світі заразилося 30,7 млн осіб, а померли 956 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня
Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня

Що важливо знати про атаку коронавірусі:

  • В Україні COVID-19 заразилися 169 472 осіб. Померли 3468 пацієнтів, одужали – 75 486.

  • За даними Worldometers, наша країна в цьому списку займає 25-е місце за кількістю заражених в світі.

  • Глава МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні почалися клінічні випробування чотирьох лікарських засобів проти COVID-19.

Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня
Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня

Головне за 19 вересня:

  • За даними університету Хопкінса (США) в світі від коронавірусу померли 950 434 осіб, а заразилися 30 395 579:

  1. США 198 509/6 723 305

  2. Бразилія 135 793/4 495 183

  3. Індія 84 372/5 214 677

  4. Мексика 72 803/688 954

  5. Британія 41 821/388 412

  6. Італія 35 668/294 932

  7. Франція 31 257/467 421

  8. Перу 31 146/750 098

  9. Іспанія 30 495/640 040

  10. Іран 23 952/416 198

  11. Колумбія 23 665/743 945

  12. Росія 19 128/1 086 955

  • Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусі. "Зараз ми стикаємося з другою хвилею ... Я боюся, що це абсолютно неминуче", – сказав він.

  • Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти надання допомоги при коронавірусі, які медики повинні дотримуватися в обов'язковому порядку. Документ був розроблений з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

  • У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися ще 124 особи, повідомив глава ОДА Сергій Осачук. Всього в регіоні вже 12 917 заражених, з яких одужали 7 514 пацієнтів.

Коронавірус
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