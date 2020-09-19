Індія випередила США за кількістю нових смертей від COVID-19: статистика на 19 вересня

Станом на ранок суботи, на 19 вересня, Індія випередила США та Бразилію за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) в світі – 93 тисяч випадків. У Штатах – 51 тисяч, Бразилії – 40 тисяч.

Також в Індії за добу зареєстрували найбільше летальних випадків – 1 221. При цьому в США від хвороби померли 958 пацієнтів, а в Бразилії – 826. Всього в світі заразилося 30,7 млн осіб, а померли 956 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусі:

В Україні COVID-19 заразилися 169 472 осіб. Померли 3468 пацієнтів, одужали – 75 486.

За даними Worldometers, наша країна в цьому списку займає 25-е місце за кількістю заражених в світі.

Глава МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні почалися клінічні випробування чотирьох лікарських засобів проти COVID-19.

Головне за 19 вересня:

За даними університету Хопкінса (США) в світі від коронавірусу померли 950 434 осіб, а заразилися 30 395 579:

США 198 509/6 723 305 Бразилія 135 793/4 495 183 Індія 84 372/5 214 677 Мексика 72 803/688 954 Британія 41 821/388 412 Італія 35 668/294 932 Франція 31 257/467 421 Перу 31 146/750 098 Іспанія 30 495/640 040 Іран 23 952/416 198 Колумбія 23 665/743 945 Росія 19 128/1 086 955