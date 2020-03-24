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24 березня • оновлено в 18:38
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Індія повністю закриває кордони через коронавірус: названі терміни

3.4т
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З півночі 25 березня Індія, в якій живе 1,3 млрд осіб, повністю закриє кордони на в'їзд і виїзд на три тижні для боротьби з коронавірусом.

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Про таке рішення оголосив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, пише The Economic Times. Крім того, обмеження передбачають навіть заборону для громадян на вихід із дому.

Індія закрила кордони через коронавірус

Індія закрила кордони через коронавірус

lb.ua

"Байдужість деяких людей та недбалість у боротьбі з коронавірусом підштовхне країну у прірву, такого бути не повинно. Зараз Індія перебуває на етапі, на якому наші сьогоднішні дії вирішать, якою мірою ми зможемо мінімізувати можливі впливи цієї катастрофи. Настав час знову і знову зміцнювати нашу рішучість", – сказав Моді.

"Якщо ми не зможемо впоратися з майбутнім 21 днем повного блокування по всій країні, то нас відкине на 21 рік назад", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Індія до 15 квітня анулювала всі туристичні візи на тлі поширення у світі епідемії коронавірусу COVID-19. Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі групи міністрів після того, як у країні різко зросли випадки небезпечного захворювання.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
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Гоша Злой
Гоша Злой
ждем завтра вопли обкуренных туристов с требованием подать срочно самолеты)
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