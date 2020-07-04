Індієць замовив собі захисну маску з золота вагою в 2,5 кг

Житель індійського штату Махарашта Шанкар Кураде замовив собі захисну маску з золота, яка важить майже 2,5 кілограми.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Чоловік розповів РИА Новости, що любить носити важкі золоті ланцюги і кільця, тому й вирішив зробити такий незвичайний замовлення.

"Ідея зробити золоту маску прийшла мені в голову, коли я побачив людину в масці з срібла. Оскільки я люблю золото і носити важкі золоті ланцюги і кільця, я вирішив, а чому б мені не носити золоту маску? Тоді я попросив місцевого ювеліра зробити мені маску з золота", – зазначив Кураде.

Обійшлася маска індійцю в 3 870 доларів. Й ній є невеликі отвори, щоб можна було дихати.

"Що стосується її ефективності, ми знаємо, що маски самої по собі недостатньо, ще необхідно підтримувати дистанцію. Тому, виходячи на вулицю в золотій масці, я також належним чином дотримуюся заходи соціального дистанціювання", – пояснив чоловік.

Він також розповів, що його вчинок привернув увагу місцевих жителів і преси.

"Я став центром уваги, коли в золотій масці вийшов на вулицю. Хоча захоплення моєї сім'ї золотом широко відомі в цьому регіоні, золота маска – це абсолютно нова річ, тому людям і було цікаво", – подеркнул Кураде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політолог Вадим Карасьов з'явився на телебаченні в незвичайній шкіряній масці на блискавки і викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.