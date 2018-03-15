"Імпотент": у Лаврова нахамили голові Міноборони Британії

Офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков звинуватив главу Міноборони Британії Гевіна Вільямсона в "інтелектуальній імпотенції" через заяву з приводу отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

"Риторика базарної хабалки, яка була продемонстрована сьогодні главою британського Міноборони Гевіном Вільямсоном, чудово характеризує крайню ступінь його інтелектуальній імпотенції", - заявив Конашенков, передає телеканал "Звезда".

Він обізвав звинувачення Лондона і самих обвинувачів "нікчемами". За словами Конашенкова, Великобританія давно перетворилася в світове затишне гніздо не тільки перебіжчиків, але і нібито для "всіляких контор з виробництва фейковий сенсацій".

"Тому до "фейкових звинуваченнь" Росії у всіх смертних гріхах з боку Лондона у нас давно вироблений стійкий імунітет. Що стосується хамських висловлювань британського міністра оборони на адресу Росії, то у відсутності реальних результатів службової діяльності, мабуть тільки вони одні і залишилися в арсеналі збройних сил її величності", - сказав він.

Нагадаємо, Скрипаля отруїли разом з дочкою 4 березня в місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною, яка була розроблена ще за часів СРСР.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, ймовірно, стоїть за їх отруєнням. 14 березня вона оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ.

Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування.

Як повідомляв "Обозреватель", Вільямсон порадив Росії через дії в Солсбері "відійти і заткнутися".