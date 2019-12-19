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19 грудня • оновлено в 10:07
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Євген Платон
Євген Платон
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Импичмент Трампу объявлен, слово за Сенатом

1.8т
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Дональд Трамп стал третьим в истории Соединенных Штатов президентом после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998), которому был объявлен импичмент.

Процедура импичмента была начата после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля с.г.

Теперь его судьбу должен решить в январе Сенат, большинство в котором у поддерживающих Трампа республиканцев.

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Сам Дональд Трамп, узнав о результатах голосования, заявил на митинге в Мичигане: "У них на меня нет ничего, им самим нужно импичмент объявить. Всем до единого".

Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что президент "уверен, что он будет полностью реабилитирован" в ходе разбирательства в Сенате.

Скорее всего, Дональд Трамп будет оправдан и ему не придется покинуть свой пост. Так что же меняется? Как минимум, Дональд Трамп займет место в учебниках истории, причем, далеко не в приглядном виде.

Ну а что насчет 2020 года? Это не будет убийственным ударом для Трампа. Наоборот, это лишь подстегнет его борьбу за второй срок. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси всегда с большой оглядкой шла на импичмент. В ноябре следующего года мы узнаем, насколько оправданы были ее опасения.

С наступающим!

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Автор
Євген Платон Євген Платон
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Евгения Платона
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И рядом с "не приглядным видом" Расея,которя из кожи лезла,поддерживая позор Америки!.
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Ш. Олег
Ш. Олег
По большому счёту, Трамп не третий, а четвёртый в истории США президент, которому грозит импичмент. Кроме Джонсона и Клинтона был ещё Никсон - причём, его бы точно турнули, если бы он сам не подал в отставку, не дожидаясь такого позора. :)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Так что же меняется? Как минимум, Дональд Трамп займет место в учебниках истории, причем, далеко не в приглядном виде...." // И рядом с этим "неприглядным видом" навсегда останется Украина, как самая коррумпированная страна мира. Ведь осталась же Моника Левински в истории рядом с Клинтоном и своими изданными мемуарами с горячими подробностями в Овальном кабинете.
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