Дональд Трамп стал третьим в истории Соединенных Штатов президентом после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1998), которому был объявлен импичмент.

Процедура импичмента была начата после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля с.г.

Теперь его судьбу должен решить в январе Сенат, большинство в котором у поддерживающих Трампа республиканцев.

Сам Дональд Трамп, узнав о результатах голосования, заявил на митинге в Мичигане: "У них на меня нет ничего, им самим нужно импичмент объявить. Всем до единого".

Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что президент "уверен, что он будет полностью реабилитирован" в ходе разбирательства в Сенате.

Скорее всего, Дональд Трамп будет оправдан и ему не придется покинуть свой пост. Так что же меняется? Как минимум, Дональд Трамп займет место в учебниках истории, причем, далеко не в приглядном виде.

Ну а что насчет 2020 года? Это не будет убийственным ударом для Трампа. Наоборот, это лишь подстегнет его борьбу за второй срок. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси всегда с большой оглядкой шла на импичмент. В ноябре следующего года мы узнаем, насколько оправданы были ее опасения.

С наступающим!

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