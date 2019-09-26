Імпічмент Трампа: з'явилися тривожні дані після зустрічі із Зеленським

Більшість конгресменів Палати представників підтримують звинувачення проти президента США Дональда Трампа і початок процедури імпічменту.

Такі дані має видання The New York Times. Воно опублікувало поіменний список усіх конгресменів Палати представників із зазначенням їхньої позиції щодо цього питання.

У результаті, виявилося, що нині 218 законодавців підтримують це рішення.

Дональд Трамп "Лента.ру"

Зазначимо, що для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент Трампа необхідно якраз не менше 218 голосів.

Щоб ухвалити рішення про відставку президента США Сенату потрібно дві третини голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським й привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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