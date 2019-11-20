"Послуга за послугу": у США підтвердили тиск Трампа на Зеленського

Посол США при Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що президент Дональд Трамп давав вказівку про тиск на Україну для розслідування щодо сина суперника на виборах Джо Байдена Хантера.
Таке зізнання дипломат зробив під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент глави США, передає Reuters (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Представники комітету часто зачіпали ці складні питання в формі, а чи була "послуга за послугу". Як я і говорив раніше, моя відповідь – так", – сказав він.
Трам і Зеленський
Колаж
Відзначимо, дипломати називали Сондленда разом з іншими посадовими особами частиною тіньової зовнішньополітичної операції з тиску на Київ у питанні Байдена.
Сам посол стверджує, що разом із міністром із питань енергетики Ріком Перрі та колишнім спецпредставником з питань Україні Куртом Волкером, а також особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані, працював "за прямою вказівкою президента США".
"Рудольф Джуліані передав міністру енергетики Ріку Перрі, послу Курту Волкеру й іншим, що президент хоче, щоб президент України Володимир Зеленський публічно заявив про рішення почати розслідування щодо Burisma і виборів 2016 року.
Джуліані безпосередньо передав ці запити українській стороні, він також передав їх безпосередньо нам", – заявив Сондленд.
Гордон Сондленд
gordonua.com
"Ми всі розуміли, що ці попередні умови для [організації] телефонної розмови [Трампа із Зеленським] і зустрічі в Білому домі відображають бажання і вимоги президента Трампа", – додав він.
Посол також заявив, що на той момент він не знав про плани Джуліані щодо України, а якби знав, то відмовився б від співпраці з ним. За його словами, він був категорично проти затримки Україні військової допомоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані посол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
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