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15 січня • оновлено в 01:41
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Імпічмент Трампа: в США озвучили дату суду

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Сенат Конгресу США 21 січня планує почати судовий процес за процедурою імпічменту президента Дональда Трампа.

Як передає Reuters, про це повідомив лідер більшості Сенату від республіканців Мітч Макконнелл. Для початку розгляду справи Палата представників повинна передати в Сенат обвинувальний висновок.

"Ми зможемо пройти деякі попередні етапи на цьому тижні, що дасть нам можливість почати судовий розгляд наступного вівторка", – сказав Макконнелл.

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У середу, 15 січня, Палата представників голосуватиме за передачу справи в Сенат. Про це в Twitter повідомила спікер Ненсі Пелосі.

Напередодні вона провела кілька непублічних зустрічей з демократами в Палаті представників, де обговорювалося призначення "менеджерів імпічменту", які будуть виступати в Сенаті в якості сторони звинувачення. Очікується, що ними стануть конгресмени-демократи Адам Шифф і Джеррі Надлер.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.

  • В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Зеленський також відреагував на скандал в Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень в рамках імпічменту Трампа.

  • У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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