Імпічмент Трампа: в США опублікували стенограми свідчень експосла України та другого свідка

Демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

"З кожним новим інтерв'ю ми дізнавалися більше про спробу президента маніпулювати важелями влади з метою отримання особистої переваги", – відзначили в комітеті розвідки Палати представників.

Показання за закритими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і екс-посол Штатів в Україні Марі Йованович.

Йованович розповіла, що в кінці 2018 року українські чиновники повідомили: адвокат Трампа Рудольф Джуліані намагається її дискредитувати. З прізвищ вона назвала лише главу МВС Арсена Авакова, який був стурбований можливим залученням України в американську політику.

Також вона розповіла про спробу Джуліані обійти заборону і "вибити" американську візу для екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Маккінлі же висловив стурбованість тим, що дипломати США намагаються "зібрати негативну політичну інформацію у внутрішньополітичних цілях". Він зазначив, що після скандальної розмови Трампа із Зеленським закликав державного секретаря США Майка Помпео публічно підтримати Йованович, але він ігнорував прохання.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

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