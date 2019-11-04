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4 листопада • оновлено в 21:40
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Імпічмент Трампа: в США опублікували стенограми свідчень експосла України та другого свідка

2.2т Читати матеріал російською

Демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

"З кожним новим інтерв'ю ми дізнавалися більше про спробу президента маніпулювати важелями влади з метою отримання особистої переваги", – відзначили в комітеті розвідки Палати представників.

Показання за закритими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і екс-посол Штатів в Україні Марі Йованович.

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Йованович розповіла, що в кінці 2018 року українські чиновники повідомили: адвокат Трампа Рудольф Джуліані намагається її дискредитувати. З прізвищ вона назвала лише главу МВС Арсена Авакова, який був стурбований можливим залученням України в американську політику.

Також вона розповіла про спробу Джуліані обійти заборону і "вибити" американську візу для екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

Маккінлі же висловив стурбованість тим, що дипломати США намагаються "зібрати негативну політичну інформацію у внутрішньополітичних цілях". Він зазначив, що після скандальної розмови Трампа із Зеленським закликав державного секретаря США Майка Помпео публічно підтримати Йованович, але він ігнорував прохання.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

  • Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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