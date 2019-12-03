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4 грудня • оновлено в 01:44
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"Тиснув на Україну багато разів": в США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

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Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.

Про це повідомляє The New York Times. Конгресмени вказали на вимогу американського лідера розслідувати справу проти його політичного опонента Джо Байдена.

"Процедура імпічменту щодо 45-ого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виявила його спроби використовувати повноваження, щоб домогтися іноземного втручання йому на користь на виборах 2020 року", – сказано в документі.

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У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

ВВС

У ньому наголошується, що Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського публічно оголосити про розслідування щодо Байдена, а також проведення розслідування по темі ймовірного українського втручання у вибори 2016 року. У комітеті розцінили таке прохання як серйозне порушення.

Конгресмени в доповіді виділили два напрямки, за якими, на їхню думку, були допущені порушення.

Перше – "неналежне виконання обов'язків". Відзначається, що Трамп поставив організацію переговорів в Білому домі з Зеленським та надання Україні військової допомоги в залежність від публічного оголошення про розслідування щодо Байденів.

У доповіді підкреслюється, що доказів неналежного виконання обов'язків Трампом – "безліч".

У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

Друга група порушень – це блокування розслідування Палати представників. У документі наголошується, що Трамп завадив ряду чиновників дати свідчення і передати конгресменам документи.

Публікація зазначеної доповіді стала можливою після тривалих слухань у Конгресі. Далі процедура передбачає розгляд матеріалів справи судовим комітетом. Саме він і винесе вердикт – пред'являть Трампу офіційні звинувачення чи закриють справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.

  • В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Джо Байден
Місце
США
Тег
конгрес США
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Приходит Украина к Трампу и говорит: - Запишите нас в НАТО! Трамп уточняет: - Членом? Украина говорит: - Нет, можно карандашом!
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Мельников Дмитри ,главное ,что не в таежный саюс
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семенов Александр
семенов Александр
"Давил на Украину много раз, пока наконец из Украины не полезло вонючее дерьмо в кастрюлях с гымном и прапорамы
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
семенов Александр, а у гавна рашистского гимнА нет и триколорного флажка тоже????
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