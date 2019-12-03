"Тиснув на Україну багато разів": в США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.
Про це повідомляє The New York Times. Конгресмени вказали на вимогу американського лідера розслідувати справу проти його політичного опонента Джо Байдена.
"Процедура імпічменту щодо 45-ого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виявила його спроби використовувати повноваження, щоб домогтися іноземного втручання йому на користь на виборах 2020 року", – сказано в документі.
У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа
ВВС
У ньому наголошується, що Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського публічно оголосити про розслідування щодо Байдена, а також проведення розслідування по темі ймовірного українського втручання у вибори 2016 року. У комітеті розцінили таке прохання як серйозне порушення.
Конгресмени в доповіді виділили два напрямки, за якими, на їхню думку, були допущені порушення.
Перше – "неналежне виконання обов'язків". Відзначається, що Трамп поставив організацію переговорів в Білому домі з Зеленським та надання Україні військової допомоги в залежність від публічного оголошення про розслідування щодо Байденів.
У доповіді підкреслюється, що доказів неналежного виконання обов'язків Трампом – "безліч".
У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа
Друга група порушень – це блокування розслідування Палати представників. У документі наголошується, що Трамп завадив ряду чиновників дати свідчення і передати конгресменам документи.
Публікація зазначеної доповіді стала можливою після тривалих слухань у Конгресі. Далі процедура передбачає розгляд матеріалів справи судовим комітетом. Саме він і винесе вердикт – пред'являть Трампу офіційні звинувачення чи закриють справу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання в рамках підготовки до процедури імпічменту.
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