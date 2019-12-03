"Тиснув на Україну багато разів": в США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, пред'явивши йому звинувачення в зловживанні владою.

Про це повідомляє The New York Times. Конгресмени вказали на вимогу американського лідера розслідувати справу проти його політичного опонента Джо Байдена.

"Процедура імпічменту щодо 45-ого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виявила його спроби використовувати повноваження, щоб домогтися іноземного втручання йому на користь на виборах 2020 року", – сказано в документі.

У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа ВВС

У ньому наголошується, що Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського публічно оголосити про розслідування щодо Байдена, а також проведення розслідування по темі ймовірного українського втручання у вибори 2016 року. У комітеті розцінили таке прохання як серйозне порушення.

Конгресмени в доповіді виділили два напрямки, за якими, на їхню думку, були допущені порушення.

Перше – "неналежне виконання обов'язків". Відзначається, що Трамп поставив організацію переговорів в Білому домі з Зеленським та надання Україні військової допомоги в залежність від публічного оголошення про розслідування щодо Байденів.

У доповіді підкреслюється, що доказів неналежного виконання обов'язків Трампом – "безліч".

У США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа

Друга група порушень – це блокування розслідування Палати представників. У документі наголошується, що Трамп завадив ряду чиновників дати свідчення і передати конгресменам документи.

Публікація зазначеної доповіді стала можливою після тривалих слухань у Конгресі. Далі процедура передбачає розгляд матеріалів справи судовим комітетом. Саме він і винесе вердикт – пред'являть Трампу офіційні звинувачення чи закриють справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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